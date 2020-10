Polônia neutraliza bomba com data da Segunda Guerra Mundial

Na última segunda-feira, 12, a Polônia neutralizou uma bomba com data da Segunda Guerra Mundial. De acordo com Marinha polonesa, eles descobriram a bomba no noroeste do país e seria a maior já encontrada até então.

Desse modo, um grupo de mergulhadores poloneses especialistas em desminagem foram responsáveis por neutralizar a bomba no país europeu. Segundo o comunicado oficial de Grzegorz Lewandowski, porta-voz da 8º flotilha de defesa costeira polonesa, a bomba teria sido disparada em 1945 por um avião britânico.

Assim, a bomba que recebeu o apelido de “Tallboy” possuía mais de cinco toneladas e poderia provocar um pequeno terremoto. Com isso, a Polônia neutralizou a bomba, embora o plano inicial de desativá-la não tenha ocorrido. Desse modo, a operação foi um sucesso e a bomba, por sua vez, acabou sendo detonada.

Entenda como a Polônia neutralizou a bomba

Devido a questões de segurança, as equipes da Polônia para neutralizar a bomba, descartaram a hipótese de detonação da “Tallboy”. Isso porque a bomba de cinco toneladas estava no fundo de um canal de navegação à 12 metros de profundidade.

Além disso, a operação exigia cautela, uma vez que a bomba possuía o tamanho de seis metros de comprimento com 2,4 toneladas de explosivos, o equivalente a 3,6 toneladas de dinamite.

Outro fator que influenciou o descarte da opção foi que o engenho ficava próximo às zonas residenciais e de infraestruturas importantes em terra. Assim, a operação precisou evacuar cerca de 750 pessoas que moravam em m perímetro de 2,5 quilómetros do canal e o trafego marítimo precisou foi suspenso.

Desse modo, os especialistas escolheram o procedimento de deflação. Este, por sua vez, consiste em uma combustão da carga explosiva e uma temperatura abaixo do limiar de detonação. Com isso, a operação inédita durou 5 dias e foi concluída com sucesso, de modo que a Polônia neutralizou a bomba.

Todavia, o plano inicial de deflagração não deu certo. Segundo Lewandowski, “o processo de deflagração se transformou em detonação”. Isso porque durante a desativação, a bomba explodiu dentro de água. No entanto, não houve riscos ou danos sequer para os mergulhadores que participaram da operação, na qual a Polônia neutralizou a bomba.

A bomba da Segunda Guerra Mundial

A “Tallboy” foi encontrada em Swinoujscie, Polónia. Para quem não sabe, o Swinoujscie foi uma das bases mais importantes da Marinha alemã no Báltico durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.

Assim, segundo o historiador Piotr Laskowski, a bomba foi lançada em abril de 1945 por um avião britânico, durante um ataque a um contratorpedeiro alemão. De acordo com dados históricos, a Real Força Aérea (RAF) enviou 18 bombardeiros em 16 de abril de 1945 para a base alemã.

O lançamento das bombas ocorreu pela Lancaster da Divisão 617, que estava na época a 225 km de Londres e tinha como destino a Swinoujscie, onde estava o cruzeiro alemão “Lützow”. Ao todo, os britânicos dispararam doze bombas Tallboys contra o cruzeiro, entre elas, essa que foi descoberta recentemente.

Com isso, no dia 12 de outubro desse ano, a Polônia neutralizou a bomba, que por sua vez, ficou conhecida como uma das maiores bombas da Segunda Guerra Mundial no país, promovendo uma operação inédita.