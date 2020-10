Três cientistas foram anunciados como vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2020 nesta terça-feira (6).

Roger Penrose recebeu metade do prêmio “pela descoberta de que a formação de um buraco negro é uma previsão robusta da teoria geral da relatividade”. A outra metade foi concedida em conjunto a Reinhard Genzel e Andrea Ghez “pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia”.

Penrose levará para casa metade do prêmio em dinheiro de 9 milhões de coroas suecas (US$ 1 milhão). Bem como Genzel e Ghez dividirão a outra metade do prêmio.

“Roger Penrose mostrou que a teoria geral da relatividade leva à formação de buracos negros”, disse o Comitê do Nobel em um comunicado anunciando os vencedores do prêmio deste ano.

“Reinhard Genzel e Andrea Ghez descobriram que um objeto invisível e extremamente pesado governa as órbitas das estrelas no centro de nossa galáxia. Assim, um buraco negro supermassivo é a única explicação atualmente conhecida”.

De acordo com o Comitê do Nobel, Roger Penrose usou métodos matemáticos para provar que os buracos negros são uma consequência direta da teoria geral da relatividade de Albert Einstein.

“O próprio Einstein não acreditava que buracos negros realmente existissem, esses monstros superpesados ​​que capturam tudo que entra neles. Nada pode escapar, nem mesmo a luz”, explicou o Comitê do Nobel.

“Em janeiro de 1965, dez anos após a morte de Einstein, Roger Penrose provou que os buracos negros realmente podem se formar. Além disso, os descreveu em detalhes. No fundo, os buracos negros escondem uma singularidade em que todas as leis da natureza conhecidas cessam. Assim, seu artigo inovador ainda é a contribuição mais importante para a teoria geral da relatividade desde Einstein”.

Teoria comprovada

Reinhard Genzel e Andrea Ghez lideram, cada um, um grupo de astrônomos que por quase 30 anos se concentrou em uma região chamada Sagitário A * no centro de nossa galáxia.

De acordo com o Comitê do Nobel, “usando os maiores telescópios do mundo, Genzel e Ghez desenvolveram métodos para ver através das enormes nuvens de gás interestelar e poeira até o centro da Via Láctea”.

“Estendendo os limites da tecnologia, eles refinaram novas técnicas para compensar as distorções causadas pela atmosfera da Terra, construindo instrumentos únicos e se comprometendo com pesquisas de longo prazo. Seu trabalho pioneiro nos deu a evidência mais convincente de um buraco negro supermassivo em o centro da Via Láctea”.

Disse David Haviland, Presidente do Comitê Nobel de Física: “As descobertas dos laureados deste ano abriram novos caminhos no estudo de objetos compactos e supermassivos. Mas esses objetos exóticos ainda apresentam muitas perguntas que imploram por respostas e motivam pesquisas futuras. Não apenas questões sobre sua estrutura interna, mas também questões sobre como testar nossa teoria da gravidade sob as condições extremas nas imediações de um buraco negro”.