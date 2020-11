Macron pede reforma da livre circulação da União Europeia. A França reforçou a segurança em suas fronteiras e pede que se repense a liberdade de movimento na UE, após uma série de suspeitos de ataques terroristas islâmicos.

De acordo com o presidente Emmanuel Macron, o espaço Schengen da UE, que permite as pessoas cruzarem as fronteiras livremente, pode precisar de reforma.

Afinal, um ataque com faca em Nice na semana passada, que matou três pessoas, foi atribuído a um migrante tunisiano que cruzou a fronteira da Itália para a França em outubro.

Assim, este foi o segundo ataque islâmico alegado na França em pouco mais de um mês.

O alerta de segurança da França está em seu nível mais alto, com milhares de soldados nas ruas para proteger locais de culto e escolas, desde que o professor Samuel Paty sofreu uma decaptação por mostrar desenhos animados do Profeta Maomé para seus alunos.

Reforma da livre circulação da União Europeia

Durante uma visita à fronteira franco-espanhola, Macron disse que dobraria o número de patrulhas da polícia de 2.400 para 4.800 “por causa do agravamento da ameaça” do terrorismo.

De acordo com Macron, ele apresentará propostas para fortalecer a segurança das fronteiras dentro da UE na próxima cúpula da UE em dezembro. O que incluirá “intensificar nossa proteção comum nas fronteiras com uma força de segurança real nas fronteiras externas”.

Nos termos do acordo de Schengen, as pessoas dentro da UE podem atravessar livremente as fronteiras sem mostrar o seu passaporte. Contudo, os controles de fronteira voltaram nos últimos meses por causa da pandemia do coronavírus.

Ataques terroristas na França

Uma senhora idosa foi decapitada e duas outras pessoas foram mortas em uma igreja em Nice em 29 de outubro. Além disso, testemunhas disseram ter ouvido o agressor gritar “Allahu Akbar” (Deus é o Maior).

O suspeito, que foi pego pela polícia, se chama Brahim Aioussaoi – um tunisiano de 21 anos que viajou para a ilha italiana de Lampedusa em setembro e cruzou para a França alguns dias antes do ataque.

No início de outubro, Samuel Paty, um professor em Conflans-Sainte-Honorine, próximo a Paris, foi decapitado na rua por um muçulmano checheno de 18 anos. Ele foi alvo de ameaças por dias depois de mostrar desenhos animados do Profeta Maomé aos alunos como parte de uma aula de educação cívica.

O assunto é particularmente tenso na França por causa da decisão da revista satírica Charlie Hebdo de publicar cartuns do Profeta Maomé.

Um julgamento está em andamento pela morte de 12 pessoas por extremistas islâmicos nos escritórios da revista em 2015.