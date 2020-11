Cientistas revertem o processo de envelhecimento humano

Cientistas reverteram com sucesso o processo de envelhecimento humano em um estudo inovador.

Dessa forma eles afirmam que conseguiram reverter o processo de envelhecimento humano em um grupo de idosos através de um tratamento com oxigênio.

De acordo com os pesquisadores, o tratamento com oxigênio alterou os corpos das pessoas idosas em nível celular para o que eram 25 anos antes.

Em um estudo único, os cientistas usaram a oxigenoterapia para reverter dois indicadores-chave do envelhecimento biológico – o encurtamento dos telômeros e o acúmulo de células senescentes com defeito.

À medida que os humanos envelhecem, seus corpos sofrem o encurtamento dos telômeros – as capas protetoras dos cromossomos – o que leva a doenças como câncer, Alzheimer e Parkinson.

As células senescentes, ou as chamadas células zumbis, impedem a regeneração à medida que se acumulam no corpo com o tempo.

Assim, o estudo utilizou um método denominado Oxigenoterapia Hiperbárica no esforço de prevenir a deterioração dessas duas características do processo de envelhecimento.

No estudo, publicado na revista Aging, 35 adultos saudáveis ​​com 64 anos ou mais foram colocados em câmaras de oxigênio pressurizado em Israel e respiraram oxigênio puro por meio de uma máscara.

As sessões tiveram duração de 90 minutos cada e ocorreram cinco dias por semana durante três meses.

A câmara pressurizada imita um estado de ‘hipóxia’, ou falta de oxigênio, permitindo que os tecidos dissolvam mais oxigênio, o que tem efeitos regenerativos bem conhecidos.

Os resultados mostram que o teste permitiu que os telômeros voltassem a crescer em mais de 20%. Enquanto suas células senescentes sofreram uma redução em até 37%.

Isso é o equivalente a como seus corpos estavam em um nível celular 25 anos antes, disseram os cientistas.

Assim, esse estudo é o mais recente de uma série de testes que tentam compreender o processo anti-envelhecimento. Bem como aumentar a expectativa de vida, ao mesmo tempo que faz as pessoas se sentirem mais jovens. A premissa é que o envelhecimento pode ser curado como uma doença, afirmam os cientistas.