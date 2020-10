Professor é decapitado em Paris em “ataque terrorista”

Professor é decapitado em Paris em um suposto ataque terrorista.

O professor de história foi encontrado em uma rua de um subúrbio de Paris. O suspeito agressor foi morto pela polícia.

O presidente francês Emmanuel Macron denunciou o que chamou de “ataque terrorista islâmico” e exortou a nação a permanecer unida contra o extremismo.

De acordo com as autoridades, o professor havia discutido caricaturas do profeta Maomé com sua classe.

Assim, o promotor francês antiterrorismo abriu uma investigação por assassinato com suspeita de motivo terrorista.

Quatro pessoas, uma delas menor, foram presas horas depois, disse o escritório do promotor antiterror Jean-François Ricard, sem dar mais detalhes.

A polícia normalmente se espalha para encontrar familiares e amigos de suspeitos em potencial em casos de terrorismo.

Macron visitou a escola onde o professor trabalhava e se reuniu com a equipe após o assassinato.

“Um de nossos compatriotas foi assassinado hoje porque ensinava … a liberdade de expressão, a liberdade de acreditar ou não acreditar”, disse Macron.

Ele disse que o ataque não deveria dividir a França, porque é isso que os extremistas querem. Dessa forma, “devemos estar todos juntos como cidadãos”, disse ele.

O incidente ocorreu enquanto o governo de Macron trabalha em um projeto de lei para lidar com radicais islâmicos que as autoridades afirmam estar criando uma sociedade paralela fora dos valores da República Francesa.

A França tem a maior população muçulmana da Europa Ocidental, com até 5 milhões de membros, e o Islã é a segunda religião do país.

Ameaça de terrorismo

Um policial disse que o suspeito, armado com uma faca e uma arma de airsoft foi morto a cerca de 600 metros de onde o professor foi morto. Ele não atendeu às ordens de abaixar os braços e agiu de maneira ameaçadora.

De acordo com o policial, o professor havia recebido ameaças após abrir uma discussão “para um debate” sobre as caricaturas há cerca de 10 dias. Além disso, o pai de um aluno apresentou queixa contra o professor, disse outro policial, acrescentando que o suposto assassino não tinha filhos na escola.