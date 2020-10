Programa Mundial de Alimentos da ONU ganha o Nobel da Paz de 2020

O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA) ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2020.

De acordo com o presidente do Comitê do Nobel, Berit Reiss-Andersen, o PMA tem o reconhecimento por “seus esforços para combater a fome. Por sua contribuição para melhorar as condições de paz nas áreas afetadas por conflitos. E, também por ter desempenhado um papel de liderança nos esforços para prevenir o uso da fome como arma de guerra”.

O Comitê Norueguês do Nobel argumentou que a necessidade de soluções multilaterais era “mais visível do que nunca”.

A princípio, o prêmio, que consiste numa medalha de ouro, um diploma e um montante de 10 milhões de coroas suecas, será entregue formalmente no dia 10 de dezembro.

De acordo com o porta-voz do PMA, este foi um “momento de orgulho” para o projeto e organizadores.

Afinal, o PMA estima que ajuda cerca de 97 milhões de pessoas por ano, em 88 países.

“Com o prêmio deste ano, o [comitê] deseja voltar os olhos do mundo para os milhões de pessoas que sofrem ou enfrentam a ameaça da fome”, disse Reiss-Andersen. “O Programa Mundial de Alimentos desempenha um papel fundamental na cooperação multilateral, tornando a segurança alimentar um instrumento de paz”.

Por conta da crise da covid-19, Berit Reiss-Andersen revelou o nome do laureado no grande salão do Instituto Nobel de Oslo, diante de uma audiência muito esparsa.

Greta Thunberg e a Organização Mundial da Saúde (OMS) estavam sendo cogitados como possíveis vencedores, por falta de um grande favorito. Cerca de 211 indivíduos e 107 organizações receberam nomeações para o prêmio este ano. No entanto, os nomes da grande lista não vieram a público. Assim, ficou um pouco mais complicado para fazer previsões sobre o possível ganhador.

O prêmio de economia, que tradicionalmente encerra a cerimônia, será entregue na segunda-feira.