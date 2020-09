Centenas de pessoas presas em protestos ‘anti-corona’ na Alemanha

Cerca de 38.000 pessoas saíram às ruas de Berlim em protestos ‘anti-corona’ na Alemanha. Logo depois, centenas de manifestantes, muitos da extrema direita, tentaram invadir o Reichstag, a casa do parlamento federal da Alemanha.

Várias pessoas foram presas e os políticos alemães condenaram o ataque como “vergonhoso” e “inaceitável”.

Alguns dos envolvidos tinham insígnias do movimento de extrema direita Reichsbürger (Cidadãos do Reich). O vice-chanceler, Olaf Scholz, disse: “Os símbolos nazistas, bem como as bandeiras do Reichsbürger e do Império Alemão, não têm lugar no Bundestag alemão”.

Anteriormente, cerca de 200 pessoas foram presas em um comício, que as autoridades atribuíram a agitadores de direita que teriam atirado pedras e garrafas.

As manifestações de protesto contra as restrições ao coronavírus aconteceram em outras cidades europeias, com alguns manifestantes chamando o vírus de uma farsa.

Milhares se reuniram na Trafalgar Square de Londres para protestar contra questões como as restrições ao coronavírus e 5G. Os manifestantes mostravam cartazes com os dizeres “máscaras são focinheiras” e “novo normal = novo fascismo”.

Protestos semelhantes ocorreram em Paris, Viena e Zurique.

Protestos ‘anti-corona’ na Alemanha

Os protestos ‘anti-corona’ na Alemanha foram originalmente proibidos, mas um tribunal acabou permitindo que fossem em frente.

A polícia ordenou que um grupo próximo ao Portão de Brandenburgo se dispersasse por desrespeitar as regras de segurança, e prendeu 200 pessoas depois que pedras e garrafas começaram a ser atiradas.

Embora a Alemanha até agora não tenha visto a onda de casos que afeta algumas partes da Europa, sua taxa de infecção vem crescendo. O número de novos casos está atingindo níveis máximos vistos pela última vez em abril.

Medidas de proteção a covid-19 da Alemanha

O país foi um dos mais eficazes no cumprimento do quadro de resposta denominado: prevenir, detectar, conter e tratar.

Além disso, a Alemanha tem sido particularmente eficaz em manter a taxa de mortalidade entre os maiores de 70 anos mais baixa.

O país começou a diminuir o distanciamento social no início de abril, mas continuou a rastrear infecções, que aumentaram em agosto.

Na quinta-feira, a chanceler Angela Merkel e os 16 estados federais introduziram uma multa mínima de € 50 para quem não usar a máscara facial quando ordenada. A proibição de grandes eventos públicos também se mantém até o próximo ano.

De acordo com Merkel, “teremos que viver com esse vírus por muito tempo. Ele ainda é sério”.