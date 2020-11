Protestos contra a França eclodem em todo o mundo muçulmano

Do Paquistão ao Líbano, dezenas de milhares de manifestantes se juntaram aos protestos contra a França na sexta-feira (30). Os manifestantes estão irritados com uma disputa sobre a liberdade de expressão envolvendo cartuns do profeta Maomé.

Na capital do Paquistão, Islamabad, as manifestações se tornaram violentas quando os manifestantes foram repelidos pela polícia com gás lacrimogêneo enquanto tentavam marchar em direção à embaixada francesa.

Além disso, multidões de ativistas islâmicos penduraram uma efígie do presidente francês Emmanuel Macron em um viaduto de rodovia.

Os protestos ocorreram em várias outras cidades do Paquistão.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em Bangladesh, grandes multidões marcharam em Dhaka para condenar o líder francês após as orações de sexta-feira, onde alguns manifestantes queimaram uma efígie de Macron.

“Somos todos soldados do Profeta Maomé”, gritaram a multidão no principal local de protesto da cidade.

Na capital do Líbano, Beirute, algumas centenas de manifestantes marcharam em direção ao Palais des Pins, a residência oficial do embaixador francês. Mas encontraram seu caminho bloqueado por filas de policiais em equipamento de choque.

Alguns atiraram pedras contra os policiais, que responderam com fumaça e gás lacrimogêneo

Protestos contra a França

A resposta linha-dura da França a uma série de ataques que as autoridades francesas atribuem ao extremismo islâmico reacendeu um debate que opõe o secularismo estrito do país. Bem como as leis de liberdade de expressão contra sensibilidades religiosas islâmicas.

O país continua em atenção depois que um homem com uma faca matou três pessoas em uma igreja na cidade de Nice, no sul do país, na quinta-feira. De acordo com as autoridades, as mortes foram um ataque terrorista islâmico.

No início deste mês, a decapitação de um professor em Paris que mostrou aos alunos um desenho do Profeta Maomé também causou indignação.

Macron prometeu reprimir o extremismo islâmico e defender a liberdade de expressão, desafiando as críticas dos líderes muçulmanos e um apelo desses países para boicotar os produtos franceses .