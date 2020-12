Vladimir Putin diz que ainda não tomou vacina russa porque é muito velho

O presidente da Rússia pediu ao público que recebesse a vacina contra o coronavírus. Mas disse que ele mesmo ainda não a recebeu.

Falando em sua entrevista coletiva anual em dezembro na quinta-feira (17), Putin encorajou os russos a tomar a vacina Sputnik V. Bem como acrescentou que a receberia assim que pudesse.

“Nossos profissionais de saúde dizem que as vacinas têm como destino pessoas de certas idades. Assim, pessoas como eu ainda não têm permissão para tomar as vacinas. Sou um cidadão cumpridor da lei e sempre ouço o que dizem nossos profissionais de saúde. Portanto, ainda não fui vacinado, mas com certeza farei isso assim que me permitirem”.

Além disso, acrescentou: “nossa vacina é eficaz e segura, então não vejo razão para termos medo de tomar uma injeção”.

Ele também disse que a prioridade da Rússia era vacinar seus próprios cidadãos e que estaria aumentando sua capacidade de produção para fazer isso.

A vacina Sputnik V foi testada em voluntários com idades entre 18 e 60 anos. Portanto, sua recomendação de uso é apenas para pessoas nessa faixa etária. Como Putin tem 68 anos, ele não se qualifica.

O Fundo Russo de Investimento Direto, que apoia a vacina da Rússia, disse ontem que um teste separado está sendo realizado na faixa etária acima dos 60 para ver se é “seguro e eficiente” para pessoas mais velhas.

A vacinação de idosos e especialmente daqueles com necessidades de saúde subjacentes é vista como uma prioridade pela maioria dos especialistas, visto que eles são os mais vulneráveis ​​ a complicações da covid-19.

No Reino Unido, onde a vacina Pfizer – BioNTech já está sendo lançada ao público, os idosos e os profissionais de saúde são os primeiros na fila para recebê-la.