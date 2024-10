Que horas o furacão Milton chega na Flórida?

O furacão Milton, uma forte tempestade de categoria 5, segue em direção à costa Centro-Oeste da Flórida, nos Estados Unidos. Atualmente, espera-se que ele chegue à costa nas primeiras horas de quinta-feira, dia 10 de outubro.

Horário que o furacão chega na Flórida

A última previsão mostra o furacão Milton à Flórida na madrugada de quinta-feira, dia 10 de outubro - nas primeiras horas. O estado norte-americano tem uma hora a menos que Brasília.

Milton se tornou um furacão no domingo após suas velocidades de vento aumentarem sobre águas muito quentes no Golfo do México. A chegada de Milton ocorre pouco menos de duas semanas após o furacão Helene trazer níveis catastróficos de tempestade, chuva e ventos fortes para a Flórida.

O Serviço Nacional de Meteorologia da Baía de Tampa descreveu Milton como "uma tempestade histórica para a costa oeste da Flórida" que pode ser a pior a atingir a Baía de Tampa em mais de um século.

Por que furacão tem nome feminino?

De acordo com a Universidade de Nebraska, até a década de 1940, os furacões nos EUA eram geralmente referidos simplesmente pelo ano e/ou local em que ocorreram, como o “Grande Furacão de Miami de 1926”. Isso mudou durante a Segunda Guerra Mundial, quando os meteorologistas da Marinha e da Força Aérea começaram a nomear as tempestades tropicais que monitoravam com o nome de suas namoradas e esposas para facilitar a referência.

Durante algum tempo, os militares dos EUA também experimentaram nomear as tempestades com base no seu alfabeto fonético – Able, Baker, Charlie, e assim por diante – mas isto foi substituído por um sistema considerado menos confuso e mais fácil de lembrar pelo público. Em 1954, o National Weather Bureau optou por usar nomes de mulheres como padrão para furacões; naquele ano foram registrados Alice, Barbara, Carol e outros.

