5 maiores terremotos no Brasil até hoje; último foi em São Paulo

Embora o Brasil não seja conhecido por ser uma região propensa a terremotos, ao longo de sua história, ocorreram alguns eventos sísmicos significativos. Aqui estão cinco dos maiores terremotos registrados no Brasil até hoje:

Segundo dados divulgados pela Universidade de São Paulo (USP), o país já teve mais de 100 terremotos durante o século 20. No entanto, a maioria dos abalos quase sempre é imperceptível, pois suas intensidades são baixas. Veja os abalos e suas consequências.

1º maior terremoto no Brasil

Data: 31 de janeiro de 1955

Magnitude: 6.6

Epicentro: Serra do Tombador, em Mato Grosso

Esse terremoto foi um dos mais intensos registrados no Brasil. Embora a região afetada fosse pouco povoada na época, houve relatos de rachaduras no solo e abalos sentidos em algumas localidades.

2º maior terremoto no Brasil

Data: 2022

Magnitude: 6.5

Epicentro: Acre

Esse terremoto teve seu epicentro a mais de 100 km das pequenas cidades de Tarauacá e Feijó, na fronteira com o Peru, e por isso não houve danos e ele nem sequer foi sentido pela população dos arredores.

3º maior terremoto no Brasil

Data: 1955

Magnitude: 6.3

Epicentro: Espírito Santo

No mesmo ano, a cidade de Vitória-ES foi atingida por um abalo sísmico de 6,3 graus na escala Richter. A reação das pessoas foi de susto e as casas apenas balançaram. Não há nenhum registro de ferimentos ou danos.

4º maior terremoto no Brasil

Data: 1980

Magnitude: 5.2

Epicentro: Pacajus, Ceará

Na mesma década, Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, viveu na pele os efeitos de um terremoto com magnitude de 5,2 na Escala Richter.

5º maior terremoto no Brasil

Data: 2007

Magnitude: 4.9

Epicentro: Itacarambi, Minas Gerais

O tremor na localidade de Caraíbas, no município de Itacarambi, no norte de Minas Gerais, atingiu 4.9 na escala Richter. Uma criança de 5 anos morreu e seis pessoas ficaram feridas. Além disso, pouco mais de 5 casas caíram em função do terremoto.

O site da USP possui um relatório público com os últimos abalos do Brasil em tempo real.

Terremoto em São Paulo em junho de 2023

Na manhã do dia 16 de junho de 2023, moradores de cidades do litoral e do interior de São Paulo relataram tremores e a Defesa Civil do Estado confirmou um abalo sísmico de mesma intensidade na região do Vale do Ribeira, com mais intensidade na região de Miracatu.

Dados do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo apontam um tremor de magnitude 3,9 em Itariri e com uma magnitude de 4,0 graus e epicentro no município de Iguape, no litoral sul.

Não há registro de feridos.