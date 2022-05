Que horas vai acontecer o eclipse lunar; lua ficará vermelha domingo

O sol, a lua e a Terra se alinharão no domingo à noite para um eclipse lunar total em 15 de maio, que ocorre quando a Terra se move para o lugar entre o sol e a lua cheia . Como resultado, a Terra lança uma sombra gigante na superfície lunar, dando à lua um tom avermelhado impressionante – e é por isso que os eclipses lunares também são chamados de luas de sangue. Mas que horas vai acontecer o eclipse lunar domingo?

Que horas vai acontecer o eclipse lunar domingo

No Brasil, o um eclipse lunar parcial começa a partir das 22h30 da noite de domingo 15 de maio, e poderá ser visto entre às 00h30 e 01h50. A Lua de Sangue atingirá seu pico às 01h10 da madrugada de segunda-feira, 16 de maio.

O fenômeno completo pode durar mais de cinco horas, das 22h30 do domingo até as 3h50 de segunda-feira.

Os espectadores que tiverem a sorte de estar no caminho do eclipse lunar terão que sair cedo para testemunhar o evento. Haverá também algumas transmissões ao vivo disponíveis no YouTube da NASA Science Live , Slooh e TimeandDate.com.

O eclipse lunar total será visível de partes das Américas, Antártica, Europa, África e leste do Pacífico. Enquanto isso, um eclipse penumbral, onde a parte externa da sombra da Terra cobre a lua, será visível na Nova Zelândia, Europa Oriental e Oriente Médio.

O que é um eclipse lunar?

Um eclipse lunar ocorre quando a lua, a Terra e o sol se alinham, com a lua passando pela sombra da Terra, de acordo com a NASA . Quando a lua passa pela parte mais escura da sombra da Terra, chamada de umbra, é conhecido como eclipse lunar total, disse a agência espacial.

Quando os raios do sol atingem a Terra, grande parte da luz azul e verde é espalhada, enquanto as cores laranja e vermelha permanecem visíveis, e é por isso que a lua fica com um tom avermelhado e é frequentemente chamada de “lua de sangue”.

Onde assistir a lua de sangue

É perfeitamente seguro ver um eclipse lunar a olho nu. Para condições ideais de visualização, evite luzes brilhantes e prédios altos que possam obstruir sua visão.

Embora o pico do eclipse possa durar apenas um curto período de tempo, os tons acobreados da lua mudarão ao longo da noite. Essas mudanças tornam esse fenômeno celestial interessante de se observar durante o eclipse, e não em um momento específico.

Se estiver nublado ou se o eclipse lunar não estiver disponível para visualização, você poderá assistir a uma transmissão ao vivo da NASA .

Este será o primeiro de dois eclipses lunares em 2022. O próximo acontecerá em 8 de novembro de 2022 e será visível pelo menos parcialmente na Ásia, Austrália, América do Norte, partes do norte e leste da Europa, Ártico e maior parte da América do Sul, de acordo com TimeandDate.com .

Chuvas de meteoros em 2022

Confira as nove chuvas restantes que atingirão o pico em 2022:

Aquários do delta do sul: 29 a 30 de julho

Alfa Capricornídeos: 30 a 31 de julho

Perseidas: 11 a 12 de agosto

Orionídeos: 20 a 21 de outubro

Taurids do Sul: 4 a 5 de novembro

Taurídeos do Norte: 11 a 12 de novembro

Leônidas: 17 a 18 de novembro

Geminídeos: 13 a 14 de dezembro

Ursidas: 21 a 22 de dezembro

Leia também

Esta é a primeira imagem do Buraco Negro no centro da via láctea