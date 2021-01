Quem é Jake Angeli, símbolo da invasão ao Capitólio e apoiador de Trump

O homem que se tornou o símbolo da invasão ao capitólio americano teve sua identidade divulgada. Jake Angeli, de 32 anos, entrou no legislativo sem camisa, com o rosto pintado, usando calças largas e uma espécie de chifres na cabeça. Além disso, durante a invasão Angeli se sentou na cadeira presidencial e chamou atenção do mundo.

Por conta de seu visual inusitado, ele virou destaque do ato que ocorreu ontem (6) em Washington, nos Estados Unidos. O apoiador de Donald Trump também se tornou um meme nas redes sociais.

Conhecido por seu apelido Q Shaman, Angeli faz parte de um movimento conhecido como QAnon. Apoiador do Donald Trump, o grupo do qual Angeli é integrante fez parte de campanhas de Trump no estado do Arizona ao longo das eleições de 2020.

Além disso, o republicano participou de outras manifestações a favor do ex-presidente, que alegavam que o resultado da votação teria sido fraudado.

Segundo o jornal local desde Arizona Republic pelo menos 2019, Angeli tem se manifestado em frente à sede da Assembleia estadual do Arizona, gritando sobre várias teorias da conspiração. Uma das mais famosas seria que uma rede de pedófilos e satânicos quer controlar o mundo e Trump quer defender os EUA desse grupo.

Em 5 de maio de 2020, o jornal local The Arizona Republic, entrevistou Angeli, durante um ato de campanha de Trump no Arizona. Na conversa, Angeli criticou a mídia e elogiou o líder do executivo do país: “O presidente precisa saber que seu povo o apoia”.

No vídeo, Angeli usa as mesmas roupas, pois, segundo relatou ao mesmo jornal, elas servem para chamar a atenção para seu grupo.

Here’s part of my interview with Jake Angeli, the 32-year old man I previously posted about, who thanked the president @realDonaldTrump and Q.

He applauded the work of the president and criticized that of the press. @azcentral pic.twitter.com/PbQFGhNCq6

— BrieAnna J. Frank 🌵 (@brieannafrank) May 5, 2020