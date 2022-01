Quem são as dez mulheres mais ricas do mundo em 2022

Embora muitas pessoas tenham perdido dinheiro durante a pandemia de Covid-19, as pessoas bilionárias ficaram ainda mais ricas. No ano passado, por exemplo, de acordo com a Bloomberg, o patrimônio dos 500 mais abastados do mundo aumentou em mais de US$ 1 trilhão. Na lista dos mais poderosos, há mulheres que construíram ou herdaram fortunas e algumas usam seu patrimônio para fazer filantropia. Em dezembro, a Forbes publicou uma lista com as bilionárias que fazem parte das mais poderosas. Confira quem são mulheres mais ricas do mundo em 2022.

Françoise Bettencourt Meyers – mulheres mais ricas do mundo em 2022

A francesa, herdeira da L’Oreal, tem uma fortuna avaliada em US$ 73 bilhões e, por isso, é a primeira da lista das mulheres mais ricas do mundo em 2022 segundo a Forbes. Além das ações da marca de cosméticos, Françoise Bettencourt Meyers também tem parte da Nestlé e outros bens. Ela também é escritora e filantropa.

Françoise é uma pessoa reservada e, como presidente da Fundação Betterncourt-Schueller, já fez doações astronômicas. Em 2019, por exemplo, depois do incêndio da catedral de Notre Dame, a neta do fundador da L’Oreal doou o equivalente a R$ 442 milhões para a restauração da igreja, que fica em Paris.

Patrimônio: US$ 73 bilhões

Alice Walton

A segunda mulher mais rica do mundo também é herdeira de uma multinacional. Alice Walton, que tem uma fortuna estimada em US$ 66,5 bilhões. Formada em Economia pela Universidade Trinity, no Texas, Alice é membro da família mais rica do mundo, cujo patriarca foi fundador do Walmart e do Sam’s Club.

Alice está à frente da Walton Family Foundation e da Alice L. Walton Foundation, instituições que se dedicam a ações filantrópicas. Devido à valorização das ações do Walmart, em 2020 Alice ficou US$ 7,4 bilhões mais rica. Atualmente, ela tem 72 anos e se dedica às artes, sendo responsável pelo Crystal Bridges Museum of American Art, que apoia artistas americanos.

Patrimônio: US$ 65 bilhões

Mulheres mais ricas do mundo em 2022 – MacKenzie Scott

A ex-mulher de Jeff Bezos, fundador da Amazon, é a mulher mais rica entre as mais poderosas, segundo a Forbes e também usa seu dinheiro para ações filantrópicas. A bilionária tem um patrimônio estimado em R$ 57 bilhões e já fez doações enormes, como o montante de R$ 4,2 milhões que doou a uma ONG brasileira, a Vetor Brasil.

Ao lado de Jeff, ela é responsável pelo sucesso do maior e-commerce do planeta, mas também é escritora. Em 2005, lançou seu primeiro livro. Em 2020, foi eleita como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Quando se separou, ofereceu 75% de suas ações na Amazon para o ex-marido e ficou com apenas 4% de participação na empresa, o que correspondia, à época, a US$ 38 bilhões.

Patrimônio: US$ 57 bilhões

Julia Koch

Com um patrimônio estimado em mais de US$ 54 bilhões, Julia herdou a fortuna do falecido marido David Koch, que morreu em 2019 e era proprietário da Koch Industries, uma das maiores empresas privadas dos Estados Unidos. Quando morreu, deixou 42% da empresa para a esposa.

Julia também usa parte de sua fortuna para atuar em causas filantrópicas. Antes de conhecer David, no entanto, ela era estilista e assistente de moda da ex-primeira dama Nancy Reagan. Também foi assistente do estilista italiano Adolfo Sardiña, com que trabalhou até 1993. Ela começou a namorar David Koch em 1996.

Patrimônio: US$ 54 bilhões

Mulheres mais ricas do mundo em 2022 – Miriam Adelson

A quinta mulher a figurar na lista das mais ricas do mundo em 2022 fez sua estreia na lista da Forbes no ano passado. Miriam Adelson tem um patrimônio de US$ 38 bilhões que herdou do marido, Sheldon, que morreu em janeiro de 2021 e era presidente do império da área de cassinos, a Las Vegas Sand Corporation.

Miriam é dona de 58% da empresa, médica e doadora de valores astronômicos a causas políticas conservadoras. Ao lado do falecido marido, por exemplo, ficou conhecida por ser uma das maiores apoiadoras de Donald Trump, tendo doado o montante de US$ 91 milhões para a campanha do ex-presidente.

Patrimônio: US$ 38 bilhões

Jacqueline Mars

Jacqueline é uma das proprietárias da Mars, a maior fábrica de doces do mundo e uma das maiores empresas de capital fechado dos Estados Unidos. A empresária tem um patrimônio estimado em US$ 33,6 bilhões e, por esse motivo, é uma das mulheres mais ricas do mundo em 2022.

A Mars é detentora das marcas Skittles, Snickers, Twix e M&Ms, por exemplo, e tem mais de 70 mil funcionários espalhados pelo mundo. Jacqueline tem uma vida pessoal bastante discreta e, além de um terço da empresa da família, tem uma fazenda onde cria cavalos para competidores olímpicos.

Patrimônio: US$ 33,6 bilhões

Susanne Klatten – mulheres mais ricas do mundo em 2022

A alemã Susanne Klatten tem uma fortuna estimada em US$ 30 bilhões e é uma das herdeiras da BMW. Junto com o irmão, Stefan Quandt, tem quase metade de uma das marcas automotivas mais famosas do mundo e, durante a pandemia, viu seu patrimônio aumentar muito, o que a coloca entre as mulheres mais ricas do mundo em 2022.

O pai de Suzanne, Herbert Quandt, ficou conhecido por ajudar a manter a BMW viva durante a crise pós-guerra, quando a empresa quase foi comprada pela rival Mercedes-Benz. Além da participação que tem na montadora, Klatten é uma das diretoras da empresa de produtos químicos Altana AG.

Patrimônio: US$ 30 bilhões

Gina Rinehart

Gina tem uma fortuna avaliada atualmente em US$ 22,4 bilhões em 2022. Ela é a mulher mais rica da Austrália e também uma das mais ricas do mundo. Gina herdou do pai a empresa que preside atualmente, a Hancock Prospecting, que atua no setor de mineração. Ela também é investidora do mercado de cannabis medicinal.

Gina tem atualmente 67 anos de idade e já se envolveu em algumas polêmicas por causa de declarações que fez. Em uma delas, por exemplo, afirmou que o salário ideal era o dos africanos, que topariam trabalhar por US$ 2 por dia e que a Austrália deveria reduzir o salário mínimo se quisesse se tornar um país competitivo.

Patrimônio: US$ 22,4 bilhões

Yang Huiyan

Yang é a única chinesa da lista das mulheres mais ricas do mundo em 2022. Ela tem 57% das ações da Counrtry Garden Holdings, uma empresa do ramo imobiliário fundada pelo seu pai, Yang Guoqiang. Aos 40 anos, Huiyan é uma das bilionárias mais jovens do mundo e a mulher mais rica da Ásia.

Ela também está à frente da Bright Scholar Education Holding, que administra negócios educacionais na China. A chinesa também tem vida pessoal discreta e um patrimônio de quase US$ 22 bilhões em 2022.

Patrimônio: US$ 22 bilhões

Abigail Johnson

A quarta da lista das mulheres mais ricas do mundo em 2022 tem uma fortuna que não chega à metade da anterior, mas ainda assim é astronômica. Abigail Johnson é empresária e presidente da Fidelity Investments, que foi fundada pelo seu avô, e da qual o pai, Edward C. Johnson III, é CEO.

Com 24,5% da Fidelity, o patrimônio de Abigail gira em torno de US$ 20 bilhões. Formada em História da Arte com especialização em Harvard, Abby, como é chamada, é conhecida pela maneira arrojada que gere os investimento de seus clientes. Ela é casa com o também empresário Christopher J. McKown.

Patrimônio: US$ 20 bilhões