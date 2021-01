Uma rave ilegal na França em um armazém que começou na véspera de Ano Novo, desafiando as precauções contra o coronavírus, foi fechada pela polícia após prisões e confrontos.

Alguns dos 2.500 participantes da rave em Lieuron na Bretanha, planejavam festejar até terça-feira (5).

Assim, a polícia aplicou multas aos foliões e identificou os organizadores. De acordo com a polícia, vários festeiros vinham da Inglaterra e da Espanha.

Os participantes entraram em confronto com a polícia, colocaram fogo em um carro e jogaram objetos contra policiais que tentavam encerrar o evento. Pelo menos três policiais ficaram feridos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A festa aconteceu em dois hangares de armazém desativados.

Rave ilegal na França

De acordo com o ministro do Interior, Gérald Darmanin, os policiais apreenderam caminhões, equipamentos de som e geradores no local. Bem como uma investigação foi aberta.

Dessa forma, os políciais emitiram mais de 1.200 multas por descumprimento do toque de recolher, não uso de máscara e participação de reunião ilegal, disse Darmanin.

Na sexta-feira (1), as autoridades disseram que abriram um cordão sanitário ao redor da festa e todas as pessoas que saíram do evento receberam notificação para se isolarem por 7 dias.

Um dos festeiros, que se chama Jo, disse à agência de notícias AFP que “poucos respeitaram o distanciamento social” no evento.

Na sexta-feira, o Ministério do Interior realizou uma reunião de crise para discutir as próximas ações. Bem como houveram bloqueios das saídas de veículos da rave enquanto a polícia tentava encerrar a festa.

Restrições

A França introduziu regras rígidas antes do Ano Novo, incluindo um toque de recolher das 20h às 6h.

Além disso, mais de 100 mil policiais foram mobilizados em todo o país para separar as festas e fazer cumprir o toque de recolher.

Assim, os oficiais receberam instruções para interromper as festas clandestinas, multar os participantes e identificar os organizadores.

A França registrou mais de 2,6 milhões de casos de coronavírus e 64.892 mortes desde o início da pandemia.