Regras da Disney 2022: mais de 10 coisas para não fazer nos parques

O Walt Disney World é bastante mágico, mas os parques ainda têm algumas regras e regulamentos que você precisa conhecer para maximizar sua magia. Aqui está o que você precisa saber antes de visitar e as regras da Disney em 2022

Não tire os sapatos – Regras da Disney 2022

A menos que você more em Anaheim ou Orlando, ir à Disney é considerado férias. Há uma abundância de eventos divertidos para participar dentro dos parques. Enquanto estiver sentado dentro de um teatro ou em um restaurante, você pode ficar tentado a ficar mais confortável. De acordo com as regras do parque, você deve manter seus sapatos o tempo todo.

Durante os meses de verão, chinelos são permitidos dentro dos parques. Se você planeja pular em qualquer passeio, terá que deixar seus sapatos em uma área designada. A Disney não quer os sapatos de ninguém voando e machucando alguém.

Pedido de casamento

Que melhor lugar para fazer a pergunta do que o lugar mais mágico da Terra? Se você está pensando em pedir em casamento sua viagem ao Walt Disney World , saiba que a resposta é sim. Embora em um junho um casal tenha sido mandado embora do palco onde faziam o pedido de noivado, as regras do parque dizem que há vários locais para o momento especial. Inclusive, há especialistas da Disneyland para isso.

Guarde as fantasias para as crianças

A Disney tem uma grande variedade de personagens criativos. Os fãs podem ficar tentados a se vestir como um personagem da Disney quando visitam um resort. Infelizmente, apenas os clientes de 14 anos ou menos podem usar uma fantasia dentro do parque.

A Disney não quer que os convidados fiquem confusos sobre quem é um membro do elenco e quem é um visitante.

Os adultos só podem usar fantasias durante eventos especiais, como a Not-So-Scary Halloween Party. Mesmo que você queira exibir sua nova fantasia na festa, a Disney se reserva o direito de recusar sua entrada no parque.

Várias camadas – Regras da Disney 2022

As camadas podem ser uma maneira inteligente de lidar com o clima exigente – especialmente na primavera e no outono, quando está quente durante o dia e frio à noite – mas também pode ser uma bandeira vermelha para a segurança. De acordo com as regras e regulamentos do parque da Disney , “roupas com várias camadas estão sujeitas a pesquisa”.

Não esconda o rosto

A Disney espera que todos que visitam seus parques se divirtam. Dentro de suas pequenas lojas, eles oferecem acessórios para destacar os clientes. Enquanto os adultos podem usar orelhas de rato, bonés e cordões, um item que não é permitido são as máscaras. Qualquer pessoa com mais de 14 anos está proibida de usar máscara. Enquanto os menores de 14 anos podem usar uma máscara de seu personagem favorito dentro do parque, eles precisam ter aberturas para os olhos grandes o suficiente para ver o tempo todo. A Disney não quer que nenhuma criança se machuque dentro de seus parques.

Restrição a tatuagens

O código de vestimenta da Disney não é uma surpresa para a maioria dos clientes. É um lugar familiar, mas o parque quer que os visitantes se sintam confortáveis. Uma regra que eles têm é que os visitantes não podem exibir suas tatuagens ofensivas. Se uma tatuagem pode ser considerada ofensiva ou inapropriada, a Disney quer que ela seja coberta. Eles querem que os pais sintam que a Disney é um lugar seguro para as crianças. Se você estiver tentado a mostrar suas tatuagens ofensivas, terá que esperar até sair das portas da Disney.

Funcionários não podem dizer “não sei”

“Eu não sei” não é uma frase no vocabulário dos membros do elenco da Disney. Os padrões de atendimento ao cliente da Disney exigem que cada funcionário se esforce para ajudar os Visitantes com qualquer problema ou dúvida que possam ter, mesmo que não seja de forma alguma seu departamento. Se um CM não souber a resposta para alguma coisa, ele deve ligar para outra pessoa que saiba e não o deixará até que seu problema seja resolvido com sucesso. Deixar um convidado sem assistência ou resposta é o melhor não-não!

Não há chicletes – Regras da Disney 2022

Você pode encontrar quase tudo nas lojas de souvenirs em todo o resort, mas há uma exceção: chicletes. Para manter os parques e resorts limpos, a goma de mascar não é vendida em nenhum lugar da propriedade. Então, se você precisar mastigar, certifique-se de trazer seu próprio chiclete. E lembre-se sempre de descartá-lo em uma lixeira.

Máscaras faciais

Na esteira do coronavírus, o resort exige que os hóspedes usem coberturas faciais ao andar de ônibus, monotrilhos e Skyliner. As máscaras são opcionais na maioria das áreas para aqueles que estão totalmente vacinados (embora a prova de vacinação não seja necessária). Os hóspedes que não estiverem totalmente vacinados devem continuar usando coberturas faciais em todos os locais internos e ao entrar e em todas as atrações e transporte.

O que você NÃO PODE levar para os parques do Walt Disney World

Agora que você tem uma ideia geral do que pode levar para os parques do Walt Disney World, vamos dar uma olhada nos itens que você não pode levar para os parques temáticos e aquáticos.

Observação: esta lista está sujeita a alterações, portanto, verifique se há atualizações antes de chegar.

Armas de qualquer tipo (armas de fogo, facas, munições)

Objetos e brinquedos que parecem armas

Dispositivos de autodefesa e contenção (maça, spray de pimenta)

Fogos de artifício e outros objetos inflamáveis ​​ou explosivos

Barulhos, apitos, buzinas e megafones

Substâncias ilegais

Recipientes de vidro (pequenos potes de comida para bebê são permitidos) Gelo solto e refrigeradores maiores que 24″ L x 15″ L x 18″ A

Plástico canudos (proibidos apenas no Disney’s Animal Kingdom e parques aquáticos)

Balões (proibidos apenas no Disney’s Animal Kingdom e parques aquáticos)

Bastões de selfie

Cadeiras dobráveis

Tripés grandes e suportes de monopé

arte corporal ou trajes inadequados ou ofensivos

Mochilas, bolsas, sacolas e várias bolsas maiores que 24″ L x 15″ W x 18″ H

Carrinhos maiores de 31″ W (79 cm) x 52″ L (132 cm)

Dispositivos recreativos (skates, scooters, patins em linha, brinquedos de controle remoto, drones, etc.)

Animais de estimação e outros animais (com exceção de animais de serviço)

