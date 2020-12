Saiba como e quando assistir a rara Estrela de Belém

Está previsto para esta segunda-feira (21), o alinhamento de Júpiter e Saturno, os maiores planetas do sistema solar. O fenômeno que acontece depois de 800 anos, tem sido chamado de ‘Estrela de Belém’ ou ‘Estrela do Natal’ – pela ocasião a data festiva do Cristianismo que marca o nascimento de Jesus. A conjunção planetária especialmente vibrante será facilmente visível no céu noturno nas próximas duas semanas.

Estrela de Belém – 800 anos depois

O fenômeno Estrela de Belém, é considerado raro por astrônomos por conta do tempo diferente que cada planeta tem, em girar em torno do Astro-Rei Sol. Júpiter demora cerca de 12 anos e Saturno, 30.

Eles tiveram seus últimos registros confirmados em 1623 e 1226. Entre essas duas datas, a mais similar com a conjunção atual é a do século XIII. Algo assim não era visto, portanto, há quase 800 anos.

Neste caso, o fenômeno poderá ser visto, no anoitecer, a partir de praticamente toda a Terra.

O astrônomo da Divisão de Ciência Planetária da Nasa, Henry Throop, fez uma alusão ao sistema solar com uma pista de corrida, onde cada um dos planetas é o corredor em sua própria pista e a Terra em direção ao centro do estádio. “Do nosso ponto de vista, seremos capazes de ver Júpiter na pista interna, se aproximando de Saturno durante todo o mês e, finalmente, ultrapassando-o em 21 de dezembro”, revelou.

Veja dicas de como ver melhor o fenômeno:

Encontre um local para ver a Estrela de Belém que possua uma visão desobstruída do céu, como um campo ou parque. Júpiter e Saturno são brilhantes, então podem ser vistos até mesmo da maioria das cidades.

Uma hora após o pôr do sol, olhe para o céu do sudoeste. Júpiter se parecerá com uma estrela brilhante e será facilmente visível. Saturno será ligeiramente mais fraco e aparecerá um pouco acima e à esquerda de Júpiter até 21 de dezembro, quando Júpiter o alcançará e eles inverterão suas posições no céu.

Os planetas podem ser vistos a olho nu , mas se você tiver binóculos ou um pequeno telescópio, poderá ver as quatro grandes luas de Júpiter orbitando o planeta gigante.

, mas se você tiver binóculos ou um pequeno telescópio, poderá ver as quatro grandes luas de Júpiter orbitando o planeta gigante. De nosso ponto de vista na Terra, os planetas gigantes aparecerão muito próximos formando o fenômeno Estrela de Belém, mas permanecerão separados por centenas de milhões de quilômetros no espaço.