Saiba como será a montanha-russa Falcon, a mais rápida do mundo

Considerada a maior franquia de parques de diversão do mundo, a Six Flags está prestes a quebrar o recorde de montanha-russa mais rápida do mundo com a chamada “Falcon’s Flight” (em tradução livre “Voo de falcão”). A estrutura vai fazer parte do Six Flags Qiddiya, na Arábia Saudita, próxima à capital, Riad. Segundo informações no próprio site da empresa, o parque deve inaugurar em 2023.

Como vai ser a montanha-russa mais rápida do mundo?

De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Qiddiya Investment Company, que fez parceria com a Six Flags, sediada nos Estados Unidos, a montanha-russa vai atingir velocidades de 250 km/h. Além disso, o público poderá experimentar a sensação de cair de um penhasco em um vale de 160 metros de profundidade. A extensão de montanha-russa será de 4 km.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segundo informações da CNN Internacional, a Falcon’s Flight também será considerada a estrutura de montanha-russa independente mais alta do mundo, com uma espécie de colina vertical, o que vai permitir que o público tenha a experiência de queda de tempo real. O passeio será de apenas três minutos, e 20 pessoas por rodada.

Six Flags Qiddiya

A construção do primeiro parque Six Flags no Oriente Médio começou em 2018, e tem como previsão de estreia 2023, sem data específica. O parque fica localizado a cerca de 40 minutos da capital Riad.

Quanto ao parque, Six Flags Qiddiya contará com 28 brinquedos e atrações em seis terras temáticas: The City of Thrills; Discovery Springs; Steam Town; Twilight Gardens; Vale da Fortuna; e Grande Exposição. A Falcon’s Flight vai fazer parte da City of Thrills, junto com a Sirocco Tower, que será a torre suspensa mais alta do mundo.

Montanha-russa mais rápida atualmente

Já que a Falcon’s Flight ainda não foi inaugurada, a montanha-russa considerada a mais rápida do mundo é a Formula Rossa, localizada também no Oriente Médio, no parque Ferrari World, em Abu Dhabi. A montanha-russa tem capacidade de atingir até 240 km/h em apenas 4,9 segundos, e acelera dos 0 aos 100 kmh em cerca de 3 segundos.

Qual a montanha-russa mais alta do mundo?

A montanha-russa mais alta do mundo também faz parte do grupo Six Flags. Localizada em Jackson Township, Nova Jersey, nos Estados Unidos, a Kingda Ka tem 139 metros de altura, o equivalente à altura de um prédio de 40 andares. Ela alcança a velocidade até 206 km/h. O brinquedo foi inaugurado em 2004, e por muitos anos esteve no topo da lista de montanha-russa mais alta e rápida do mundo.

Montanha-russa mais extensa do mundo?

Outro recorde que o parque Six Flags Qiddiya pretende quebrar é o de montanha-russa mais extensa do mundo. Atualmente quem assume essa posição é a Steel Dragon 2000, localizada no parque de diversões Nagashima Spa Land na província de Mie, no Japão. A montanha-russa de aço possui 2,48 km de extensão.