Saiba quem é a modelo que ganhou nova curtida do Instagram do Papa

A conta oficial do Papa Francisco no Instagram voltou a gerar polêmica. Pela segunda vez, curtiu uma foto sensual. Depois da modelo brasileira Natalia Garibotto, a escolhida foi Margot Foxx. A Catholic News Agency (CNA) informou, em novembro, que as contas nas redes sociais são administradas por vários funcionários e ainda não se sabe quem deu os “likes” indevidos. O Vaticano abriu uma investigação.

Quem é a modelo que ganhou curtida do Instagram do Papa?

A imagem de Margot Foxx com um maiô preto, sem mostrar o rosto, recebeu uma curtida do Instagram do líder católico. O caso tornou-se público pouco antes do Natal, mas o print foi divulgado pela própria modelo em 18 de novembro, mas sem repercutir inicialmente.

“Essa sou eu”, escreveu ao compartilhar a foto. Na biografia dela no Twitter, brincou com o assunto: “Par de peitos preferidos do Papa”. A modelo faz parte do OnlyFans, serviço de conteúdo por assinatura popular na indústria de entretenimento adulto.

Segundo o Vaticano, o Instagram informou que a curtida não foi feita de dentro da Santa Fé.

Primeiro caso

Em novembro, Natalia Garibotto, também conhecida nas redes sociais como Nata Gata, virou assunto com a curtida do Instagram do Papa Francisco. É uma modelo brasileira, que atualmente mora na Grécia. Publica fotos vestindo biquínis cavados, fantasias sensuais e roupas de academia, além de vídeos de treinos. Ainda vende conteúdo adulto para assinantes do seu site.

A imagem em questão mostra Natalia com look estilo colegial, incluindo calcinha fio-dental. Foi postada no dia 5 de outubro e recebeu cerca de 149 mil “likes” até o momento. O “like” atribuído ao líder católico foi retirado em novembro, depois de ter viralizado na web.

Natalia escolheu o seu Twitter para comentar o caso: “Pelo menos eu vou para o céu”. E também aproveitou para divulgar o link de seu site, completando: “Neste dia eu fui abençoada, você pode ser também”.

O primeiro a escrever sobre o ocorrido foi o blog Barstool Sports. E Natalia respondeu à publicação logo na sequência: “minha mãe odeia as fotos do meu bumbum, mas o Papa deu clique-duplo”.