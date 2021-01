Sem limite de idade, Canadá abre vagas de emprego a brasileiros

Profissionais brasileiros de todas as idades das áreas de tecnologia, games, saúde e usinagem que queiram dar uma guinada na carreira profissional podem se inscrever, gratuitamente, no processo seletivo para trabalhar no Canadá. A província de Quebec está com 217 vagas em 11 empresas diferentes e abriu para candidatos brasileiros.

As inscrições para trabalhar no Canadá vão até 17 de janeiro e o idioma exigido para o processo seletivo é o francês. Há vagas de:

Programadores

Arquitetos em segurança da informação

Engenheiros

Artistas de cenários de games

Enfermeiros

Cuidadores

Moldadores e torneiros

Os salários são negociados com as empresas, e as condições de trabalho são iguais às dos funcionários canadenses.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja como se inscrever para trabalhar no Canadá

Passo a passo de como se inscrever nas vagas em Quebec:

Entre no site www.quebecnacabeca.com

Crie um perfil online com suas qualificações

Habilite uma vaga de interesse para trabalhar no Canadá

Os quesitos exigidos são:

Formação acadêmica

Experiência na área de atuação

Bom nível de francês

As empresas participantes são: Bain Magique, Beenox, Investissement Québec, Les Ressources Intermédiaires Salutem, LGS, Mégatech, Recrutement Santé Québec, Résidence Côté inc, Trisotech, Unicorn Powered e Victrix. O processo seletivo está sendo feito pela Québec International, agência de desenvolvimento econômico da cidade de Quebec, com apoio do Ministério da Imigração local.

Devido à pandemia, a Québec International orienta que os candidatos que quiserem trabalhar no Canadá se informem sobre os procedimentos adotados em sites oficiais dos ministérios de Imigração do Canadá e de Québec.

Processo seletivo

Os profissionais que forem selecionados na primeira etapa para trabalhar no Canadá serão convocados por e-mail entre os dias 26 e 28 de janeiro. Estes, realizarão entrevistas virtuais com os recrutadores das empresas entre os dias 8 e 19 de fevereiro.

Calendário astronômico de 2021: saiba quando observar o céu

Os aprovados serão então contatados pelo futuro empregador. De acordo com a diretora de moilidade internacional da empresa Québec International, Sara Tapia, após a aprovação, normalmente leva-se de seis a nove meses para obter os documentos necessários para trabalhar em Québec, mas os prazos podem ser diferentes devido à pandemia.