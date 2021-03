Senado dos EUA aprova projeto de US$ 1,9 trilhão contra covid-19

O Senado dos EUA aprovou um pacote de ajuda contra o coronavírus de US$ 1,9 trilhão (10.8 trilões de reais) no sábado 6/3. O plano também inclui um auxílio emergencial dos EUA no valor de US$ 1,4 mil a milhões de cidadãos. A meta é ajudar indivíduos, governos locais e empresas afetados pela pandemia. Com informações do Washington Post.

Agora, a Câmara, controlada pelos democratas, pretende aprovar o projeto na terça-feira 9/3 e enviá-lo ao presidente Joe Biden para sua assinatura antes do prazo final de 14 de março para renovar os programas de auxílio-desemprego. O Senado aprovou o plano em uma votação de linha partidária de 50 a 49, enquanto os republicanos questionavam a necessidade de outro amplo pacote de gastos.

Senado dos EUA aprova projeto contra a pandemia do coronavírus

A aprovação do Senado traz a primeira iniciativa legislativa de Biden mais perto da concretização. Embora o Partido Republicano e alguns economistas tenham criticado o escopo do pacote de resgate à medida que o ritmo de vacinação dos EUA aumentou, os democratas disseram que precisam de ação decisiva para evitar uma recuperação lenta e futuros problemas econômicos.

“Vamos acabar com esta terrível praga e vamos viajar novamente e mandar nossos filhos para a escola novamente e ficarmos juntos novamente”, disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, DN.Y., antes da votação. “Nosso trabalho agora é ajudar nosso país a sair deste presente tempestuoso para um futuro promissor.”

Os senadores aprovaram o projeto de lei por meio de reconciliação orçamentária, um processo que não exigia apoio republicano, mas sim todos os votos democratas. Os líderes democratas do Senado tiveram que lutar contra forças díspares dentro de seu caucus para ganhar apoio unificado enquanto tentavam equilibrar a necessidade de manter quase todos os democratas da Câmara a bordo para aprovar o plano na próxima semana.

Auxílio emergencial dos EUA

Prioridade máxima de Biden, o novo projeto de estímulo visa esmagar a pandemia do coronavírus e impulsionar a economia ainda em dificuldades.

O projeto oferece pagamentos diretos do Auxílio emergencial de até US$ 1.400 para muitos americanos, dinheiro para vacinas e testes de COVID-19, junto com bilhões em ajuda aos pressionados governos estaduais e locais, ajuda para escolas e ao setor de aviação e novos subsídios para seguro saúde.

Os contribuintes que ganharam US$ 75.000 ou menos no ano fiscal mais recente receberão o valor total de US$1.400, assim como os casais que ganharam US$ 150.000 ou menos e os chefes de família que ganharam US$112.500 ou menos. Os pagamentos são eliminados rapidamente para aqueles que fazem mais do que esses valores.