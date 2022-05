Starbucks sairá da Rússia após 15 anos; entenda a situação

Após 15 anos, o Starbucks sairá da Rússia, juntando-se a empresas como McDonald’s , Exxon Mobil e British American Tobacco na retirada completa do país.

A empresa de café interrompeu suas operações e interrompeu os embarques de seus produtos para a Rússia em março. Agora, “tomou a decisão de sair e não ter mais presença de marca no mercado”, disse a Starbucks em um breve comunicado na segunda-feira, 23 de maio.

A gigante do café anunciou na segunda-feira, 23 de maio, que não terá mais presença da marca na Rússia. A marca tem 130 locais no país, que respondem por menos de 1% da receita anual da empresa. Eles são todos locais licenciados, então a própria empresa com sede em Seattle não os opera.

A Starbucks disse que pagará seus quase 2.000 trabalhadores russos por seis meses e os ajudará na transição para novas oportunidades fora da cadeia de café.

Tanto consumidores quanto investidores pressionaram empresas ocidentais como a Starbucks a cortar relações com a Rússia para mostrar oposição à guerra do Kremlin com a Ucrânia , mas a liberação dos acordos de licenciamento leva tempo. A Starbucks suspendeu todas as atividades comerciais com o país desde 8 de março. A pausa incluiu remessas de todos os produtos da Starbucks e fechamento temporário de cafés.

Em seus últimos resultados trimestrais divulgados no início de maio, a empresa não divulgou o impacto financeiro da suspensão das operações comerciais. O ex-CEO Kevin Johnson prometeu doar royalties da empresa russa para causas humanitárias.

Mas certamente foi um golpe financeiro menor do que o do McDonald’s, que está na Rússia há mais de 30 anos.

A gigante do fast-food disse que a suspensão de suas consideráveis ​​operações russas e ucranianas custou US$ 127 milhões em seu primeiro trimestre. Os dois mercados representaram 9% de sua receita em 2021. A empresa tinha cerca de 850 restaurantes na Rússia, a maioria operada pela empresa em vez de licenciados.