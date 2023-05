Tem como assistir o Eclipse lunar penumbral do Brasil neste 5 de maio?

O primeiro eclipse lunar de 2023 vai ocorrer na noite hoje, 5 de maio. À medida que a lua se aproxima da borda externa da sombra da Terra, o evento começará. Mas tem como assistir do Brasil?

Como ver o eclipse lunar penumbral?

O eclipse lunar “penumbral” será visível no Hemisfério Oriental, que inclui grande parte da Europa, África, Ásia, Austrália e as ilhas da Oceania. Portanto, não é possível observar do Brasil.

A Nasa informa que eclipse penumbral durará aproximadamente 4 horas, com início por volta do meio-dia (de Brasília) e pico do às 17h.

O eclipse será visível apenas no Hemisfério Oriental, mas isso não significa que nós, no Ocidente, não possamos assisti-lo em tempo real. Felizmente, o Virtual Telescope Project hospedará uma transmissão ao vivo gratuita do eclipse lunar da Lua Cheia das Flores . A transmissão ao vivo estará disponível no site do projeto ou canal do YouTube.

O que é o eclipse lunar penumbral?

Um eclipse lunar penumbral ocorre quando a Lua passa pela penumbra, ou parte mais clara, da sombra da Terra, e a luz solar que incide sobre a Lua parece ser parcialmente cortada. A lua permanece visível, mas com brilho menor do que o normal, o que significa que os observadores do céu poderão vê-la.

De acordo com a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), existem três tipos diferentes de eclipses lunares: eclipses lunares totais, eclipses lunares parciais e eclipses lunares penumbrais.

Durante um eclipse lunar total, a lua se move para a parte interna da sombra da Terra, ou a umbra. Parte da luz solar que passa pela atmosfera da Terra atinge a superfície da lua, iluminando-a fracamente.

Em um eclipse lunar parcial, um alinhamento imperfeito do Sol, Terra e Lua resulta na passagem da Lua por apenas parte da umbra da Terra. A sombra cresce e depois recua sem nunca cobrir totalmente a Lua.

No eclipse penumbral, a Lua viaja através da penumbra da Terra, ou a fraca parte externa de sua sombra. A Lua escurece tão ligeiramente que pode ser difícil perceber.

Quando é o próximo eclipse lunar?

O próximo eclipse lunar parcial ocorrerá em 28 de outubro de 2023, enquanto o próximo eclipse lunar penumbral ocorrerá em 25 de março de 2024. Mas teremos que esperar até 14 de março de 2025 para o próximo eclipse lunar total, quando também seremos tratados a outros dois eclipses lunares totais em (relativamente) rápida sucessão: 7 de setembro de 2026 e 3 de março de 2026.

Aqui está uma lista dos próximos eclipses lunares:

5 de maio de 2023: Penumbral

28 de outubro de 2023: Parcial

25 de março de 2024: Penumbral

18 de setembro de 2024: Parcial

14 de março de 2025: Total

7 de setembro de 2025: Total

3 de março de 2026: Total

28 de agosto de 2026: Parcial

20 de fevereiro de 2027: Penumbral

