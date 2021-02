Tempestade de neve atinge Nova York; veja as melhores fotos

Uma tempestade de neve atingiu a Costa Leste dos Estados Unidos e deixou a cidade de Nova York em estado de emergência na segunda (1). Com isso, escolas, comércios e vários serviços foram fechados. Voos foram cancelados, juntamente com viagens de trem. Até mesmo a vacinação contra COVID-19 teve de ser suspensa no local. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), o temporal deve durar até hoje (2) na cidade.

Tempestade de neve Nova York

Caminhões foram usados para retirar a neve de Times Square. Rios da cidade ficaram totalmente congelados. Foram registrados mais de 40 centímetros de neve no solo e de acordo com a NWS pode chegar até 50 centímetros. Na capital Washington, o gramado da casa branco ficou coberto de neve. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, decretou estado de emergência em toda a região. Além de suspender a circulação dos transportes públicos.

Além disso, como a circulação de carros foi proibida, quem precisou sair da cidade de Nova York, teve de cruzar pontos, como a do Brooklyn a pé.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, da sigla em inglês), toda a região nordeste dos Estados Unidos está sob alerta de fortes nevascas. Além de ter previsto enormes nevascas com ventos de até 80 km/h em Nova York, Nova Jersey e partes da Filadélfia e Connecticut.

Fotos da neve em Nova York

Internautas postaram fotos que mostraram a neve cobrindo carros, calçadas e pontes em Nova York.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, se pronunciou no Twitter pedindo consciência da população para que as pessoas fiquem em casa.

“Esta tempestade de inverno será perigosa com fortes nevascas e ventos fortes”, escreveu De Blasi. “Se você pode ficar em casa, fique em casa. Mantenha as vias livres para veículos de emergência.”, completa.