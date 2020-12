Um Príncipe em Nova York 2 ganha trailer; assista

O clássico dos anos 1980 estrelado por Eddie Murphy, Arsenio Hall e James Earl Jones sobre o príncipe de Zamunda que vai para os Estados Unidos para experimentar a vida dos “mundanos” está de volta! Um Príncipe em Nova York 2 já tem data de estreia e ganhou um teaser trailer nesta terça-feira (22).

Na trama, a continuação Um Príncipe em Nova York 2 apresenta o príncipe Akeem (Eddie Murphy) muitos anos depois de sua viagem à Nova York, agora sendo coroado rei, no entanto, ele e seu fiel escudeiro, Semmi (Arsenio Hall), precisarão retornar ao continente americano quando descobrem a existência de um herdeiro perdido do trono de seu país, Zamunda.

Assista ao teaser trailer de Um Príncipe em Nova York 2:

Quando Um Príncipe em Nova York 2 será lançado?

Segundo informações divulgadas pela Amazon, o filme será lançado no dia 5 de março de 2021. A previsão era que o longa-metragem chegasse às telonas em 2020, mas por conta da pandemia do covid-19, a continuação do clássico teve sua estreia adiada.

Onde assistir?

Uma produção da Paramount, os planos iniciais eram que o filme estreasse apenas no cinema. No entanto, a pandemia do novo coronavírus fez com que o estúdio considerasse levar o longa para uma plataforma streaming. Com isso, a Amazon Prime Video conseguiu comprar os direitos do filme por 125 milhões de dólares (segundo o portal internacional Deadline) e levar o lançamento Um Príncipe em Nova York 2 para os assinantes de sua plataforma streaming.

