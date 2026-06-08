Terremoto de magnitude 6,1 na costa de Cuba foi sentido em todo o sul da Flórida

Terremoto de magnitude 6,1 na costa de Cuba foi sentido em todo o sul da Flórida

Um terremoto em Cuba de magnitude 6,1 na escala Richter foi registrado na tarde desta segunda-feira, 8 de junho, gerando alertas em toda a região oeste da ilha caribenha e no sul do estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do sismo ocorreu no mar, a cerca de 117 quilômetros a oeste-noroeste de Mântua, município localizado na província de Pinar del Río, no extremo ocidental cubano. Inicialmente, a agência governamental norte-americana havia reportado uma magnitude de 6,4, revisada posteriormente para 6,1. O tremor principal foi registrado oficialmente às 14h.

Apesar da distância do epicentro, o terremoto em Cuba ecoou fortemente no território norte-americano. O Serviço Nacional de Meteorologia do Sul da Flórida confirmou o recebimento de múltiplos relatos de tremores leves na região sudoeste do estado.

Os principais reflexos operacionais foram sentidos no condado de Miami-Dade, onde o tremor causou a paralisação temporária de serviços públicos e de transporte:

Evacuação de edifícios: O Stephen P. Clark Government Center, sede administrativa do condado com 29 andares, foi interditado preventivamente logo após as 14h devido a relatos de vibrações na estrutura física.

O Stephen P. Clark Government Center, sede administrativa do condado com 29 andares, foi interditado preventivamente logo após as 14h devido a relatos de vibrações na estrutura física. Sistemas ferroviários parados: O Departamento de Transportes e Obras Públicas local suspendeu temporariamente as operações do Metrorail e do Metromover — linhas de trens elevados que possuem estações integradas ao Clark Center.

O Corpo de Bombeiros de Miami também foi acionado para averiguar chamados de atividade sísmica em diferentes pontos da cidade. Em nota oficial, as autoridades municipais informaram que, até o momento, “não foram relatados ferimentos graves ou danos materiais significativos”.

Alerta de Tsunami Descartado: O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA acalmou a população local ao confirmar que não há qualquer risco de tsunami associado ao evento sísmico.

Histórico de terremotos na região caribenha

A ocorrência de um terremoto em Cuba acende o alerta para o histórico geológico da região. O leste da ilha está posicionado sobre uma zona de forte atividade tectônica, bem no limite entre as placas Norte-Americana e do Caribe.

Novembro de 2024: Um forte abalo de magnitude 6,8 atingiu a costa sul da província de Granma (leste cubano), resultando na destruição de casas e edifícios na cidade de Pilón.

Um forte abalo de magnitude 6,8 atingiu a costa sul da província de Granma (leste cubano), resultando na destruição de casas e edifícios na cidade de Pilón. Junho de 2021: A costa oeste, embora historicamente mais estável, já havia registrado um tremor de magnitude 4,7 perto de Artemisa (vizinha a Havana), sentido também na Ilha da Juventude.

De acordo com o veículo de comunicação estatal Cubadebate, as autoridades cubanas seguem monitorando a situação atual na província de Pinar del Río. Não há registro de vítimas ou danos estruturais graves na ilha até o fechamento desta edição.

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