Presidente já acenou que pode brigar por terceiro mandato

Até quando vai o mandato de Donald Trump?

Até quando vai o mandato de Donald Trump?

Donald Trump voltou à Casa Branca em 20 de janeiro de 2025 e, desde então, uma pergunta aparece com frequência nas buscas do Google: até quando vai o mandato de Donald Trump?

Quando acaba o mandato de Donald Trump?

O atual mandato do presidente dos Estados Unidos termina em 20 de janeiro de 2029, data da posse do próximo presidente americano. Donald Trump iniciou seu segundo mandato presidencial em 20 de janeiro de 2025, após vencer as eleições de 2024 pelo Partido Republicano.

Assim, seu governo vai até 20 de janeiro de 2029, quando ocorre a cerimônia oficial de posse do presidente eleito na eleição de 2028.

Quando esse mandato terminar, Trump terá completado dois períodos na presidência:

Primeiro mandato: de 20 de janeiro de 2017 a 20 de janeiro de 2021;

Segundo mandato: de 20 de janeiro de 2025 a 20 de janeiro de 2029.

Caso cumpra integralmente o atual mandato, ele deixará a Casa Branca aos 82 anos.

Donald Trump pode disputar um terceiro mandato?

Mas o assunto ganhou novos capítulos depois que o republicano voltou a falar sobre a possibilidade de permanecer no poder por mais tempo — apesar de a Constituição dos EUA estabelecer um limite de dois mandatos. Pela regra atual da Constituição dos Estados Unidos, ele não pode disputar um terceiro mandato.

A 22ª Emenda da Constituição americana estabelece que nenhuma pessoa pode ser eleita presidente mais de duas vezes. Na prática, isso significa que Trump já atingirá o limite constitucional ao concluir seu atual mandato.

O texto da emenda determina que “Nenhuma pessoa poderá ser eleita para o cargo de presidente mais de duas vezes.” A regra foi criada após Franklin D. Roosevelt ter sido eleito quatro vezes consecutivas durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, nenhum presidente pode ser eleito para um terceiro mandato.

Apesar da limitação constitucional, Trump tem feito declarações que alimentam especulações. Em entrevistas recentes, afirmou que “adoraria” disputar novamente a presidência e chegou a dizer que “existem métodos” para isso. Em outra ocasião, afirmou que não estava brincando quando mencionou um terceiro mandato, mas ressaltou que ainda considera cedo para discutir o tema. Ao mesmo tempo, aliados próximos também passaram a defender publicamente essa possibilidade.

Steve Bannon, ex-conselheiro da Casa Branca, afirmou que existe um plano para manter Trump no poder após 2028, embora nunca tenha apresentado detalhes concretos.

As discussões ganharam ainda mais força quando a Organização Trump passou a vender bonés vermelhos com a inscrição “Trump 2028”. O produto foi anunciado na loja oficial da família Trump e custa cerca de US$ 50.

Eric Trump, filho do presidente, chegou a aparecer usando o acessório nas campanhas promocionais da marca, reforçando a curiosidade sobre uma possível nova candidatura.

Embora o material tenha sido interpretado por muitos como um movimento político, não representa um anúncio oficial de campanha.

Alguns aliados do presidente defendem uma interpretação jurídica que nunca foi analisada pelos tribunais americanos. Segundo essa tese, a 22ª Emenda impede apenas que alguém seja eleito presidente pela terceira vez, mas não proíbe expressamente que essa pessoa assuma o cargo por sucessão.

Nesse cenário hipotético, Trump poderia disputar as eleições como candidato a vice-presidente. Caso a chapa fosse eleita e o presidente renunciasse após a posse, Trump assumiria a presidência. Um dos nomes frequentemente mencionados nessa hipótese é o atual vice-presidente JD Vance.

No entanto, especialistas em direito constitucional afirmam que essa interpretação enfrenta enormes obstáculos jurídicos e provavelmente seria contestada na Suprema Corte caso algum dia fosse colocada em prática.

É possível mudar a Constituição dos Estados Unidos?

Sim, mas o processo é extremamente difícil.

Para alterar a Constituição americana seria necessário:

aprovação de dois terços da Câmara dos Representantes;

aprovação de dois terços do Senado;

ratificação por três quartos dos estados americanos.

Embora o Partido Republicano controle atualmente o Congresso, não possui a maioria qualificada exigida para aprovar uma emenda constitucional. Além disso, parte significativa das assembleias legislativas estaduais continua sob controle democrata.

Na prática, uma mudança que permita um terceiro mandato presidencial é considerada altamente improvável.

Quando Donald Trump deixa a presidência?

Se não houver nenhuma mudança constitucional ou decisão judicial que altere as regras atuais, Donald Trump deixará oficialmente a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2029.

Até lá, as discussões sobre um eventual terceiro mandato devem continuar fazendo parte do debate político americano, impulsionadas por declarações do próprio presidente e de seus aliados. No entanto, pelas regras constitucionais atualmente em vigor, Trump não pode ser eleito presidente pela terceira vez.