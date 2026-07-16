Ranking dos países com mais milionários em 2026: Brasil está entre líderes
Veja o ranking completo dos países com mais milionários em 2026 e descubra a posição do Brasil.
O número de milionários no mundo chegou ao recorde de 57,5 milhões em 2026, segundo o Banco Suíço UBS. Enquanto os Estados Unidos dominam o ranking, o Brasil figura entre os países com mais milionários; veja em qual colocação.
Quais os dos países com mais milionários em 2026
Os Estados Unidos seguem como o país com a maior concentração de milionários do planeta. Segundo o Relatório Global de Riqueza 2026, divulgado pelo UBS, o Brasil aparece na 20ª colocação do ranking mundial, com 386 mil milionários. Embora esteja distante das maiores economias globais, o país segue entre as principais concentrações de riqueza da América Latina, à frente de mercados como México e Argentina (que não figura entre os 35 primeiros do levantamento).
Ao todo, o planeta passou a ter 57,5 milhões de milionários, quase 1 milhão a mais do que no ano anterior. O crescimento foi impulsionado principalmente pela valorização dos mercados financeiros, pela recuperação dos preços dos imóveis em diversas economias e pela desvalorização do dólar em relação a outras moedas.
Confira os países com o maior número de pessoas que possuem patrimônio de pelo menos US$ 1 milhão.
|Posição
|País
|Número de milionários
|1
|Estados Unidos
|23.627.000
|2
|China
|5.305.000
|3
|Japão
|2.902.000
|4
|Alemanha
|2.648.000
|5
|Reino Unido
|2.428.000
|6
|França
|2.388.000
|7
|Canadá*
|2.098.000
|8
|Austrália
|1.634.000
|9
|Coreia do Sul
|1.317.000
|10
|Países Baixos
|1.294.000
|11
|Itália
|1.235.000
|12
|Espanha
|1.077.000
|13
|Suíça
|944.000
|14
|Índia
|944.000
|15
|Taiwan
|772.000
|16
|Hong Kong
|628.000
|17
|Bélgica
|556.000
|18
|Suécia
|507.000
|19
|Rússia
|447.000
|20
|Brasil
|386.000
|21
|Arábia Saudita
|348.000
|22
|México
|333.000
|23
|Singapura
|244.000
|24
|Israel
|195.000
|25
|Irlanda
|192.000
|26
|Emirados Árabes Unidos
|183.000
|27
|Portugal
|181.000
|28
|Polônia
|101.000
|29
|África do Sul
|97.000
|30
|Turquia
|93.000
|31
|Luxemburgo
|85.000
|32
|Grécia
|82.000
|33
|Catar
|30.000
|34
|Hungria
|27.000
|35
|Chipre
|24.000
*Os dados do Canadá são referentes a 2025, pois o relatório de 2026 não apresentou uma estimativa atualizada para o país.
Estados Unidos concentram dois em cada cinco milionários do mundo
Os Estados Unidos ampliaram ainda mais a liderança na geração de riqueza privada. Em 2025, o país ganhou mais de 440 mil novos milionários, uma média superior a 1.200 pessoas por dia.
O desempenho é atribuído, principalmente, à valorização das bolsas de valores e ao elevado nível de participação da população no mercado financeiro. Em 2025, cerca de 62% dos adultos americanos possuíam investimentos em ações, permitindo que milhões de famílias fossem beneficiadas pela alta dos ativos.
Apesar da distância para os Estados Unidos, a China permanece como a segunda maior potência em número de milionários, com 5,3 milhões de pessoas nessa condição.
O Japão ocupa a terceira posição, reforçando a concentração da riqueza no Leste Asiático. Já a Índia, com 944 mil milionários, aparece empatada com a Suíça.
A Europa também se destaca no levantamento. O continente reúne 10 países entre os 20 primeiros colocados, incluindo Alemanha, Reino Unido, França, Países Baixos, Itália, Espanha, Bélgica, Suécia, Suíça e Rússia, demonstrando uma ampla distribuição de economias de alta renda.
Por que o número de milionários cresceu em 2025?
Segundo o UBS, 2025 foi um dos melhores anos da década para a criação de riqueza. A riqueza privada global aumentou 10,8%, mais que o dobro do ritmo observado em 2023 e 2024. Como resultado, a população mundial de milionários cresceu em quase 1 milhão de pessoas em apenas um ano, alcançando o maior patamar já registrado pelo relatório do UBS. Entre os fatores que impulsionaram esse crescimento estão:
- valorização das bolsas de valores;
- manutenção dos preços dos imóveis em diversos mercados;
- enfraquecimento do dólar frente a outras moedas;
- expansão dos investimentos financeiros em economias desenvolvidas.
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