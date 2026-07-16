Veja o ranking completo dos países com mais milionários em 2026 e descubra a posição do Brasil.

Ranking dos países com mais milionários em 2026: Brasil está entre líderes

Ranking dos países com mais milionários em 2026: Brasil está entre líderes

O número de milionários no mundo chegou ao recorde de 57,5 milhões em 2026, segundo o Banco Suíço UBS. Enquanto os Estados Unidos dominam o ranking, o Brasil figura entre os países com mais milionários; veja em qual colocação.

Quais os dos países com mais milionários em 2026

Os Estados Unidos seguem como o país com a maior concentração de milionários do planeta. Segundo o Relatório Global de Riqueza 2026, divulgado pelo UBS, o Brasil aparece na 20ª colocação do ranking mundial, com 386 mil milionários. Embora esteja distante das maiores economias globais, o país segue entre as principais concentrações de riqueza da América Latina, à frente de mercados como México e Argentina (que não figura entre os 35 primeiros do levantamento).

Ao todo, o planeta passou a ter 57,5 milhões de milionários, quase 1 milhão a mais do que no ano anterior. O crescimento foi impulsionado principalmente pela valorização dos mercados financeiros, pela recuperação dos preços dos imóveis em diversas economias e pela desvalorização do dólar em relação a outras moedas.

Confira os países com o maior número de pessoas que possuem patrimônio de pelo menos US$ 1 milhão.

Posição País Número de milionários 1 Estados Unidos 23.627.000 2 China 5.305.000 3 Japão 2.902.000 4 Alemanha 2.648.000 5 Reino Unido 2.428.000 6 França 2.388.000 7 Canadá* 2.098.000 8 Austrália 1.634.000 9 Coreia do Sul 1.317.000 10 Países Baixos 1.294.000 11 Itália 1.235.000 12 Espanha 1.077.000 13 Suíça 944.000 14 Índia 944.000 15 Taiwan 772.000 16 Hong Kong 628.000 17 Bélgica 556.000 18 Suécia 507.000 19 Rússia 447.000 20 Brasil 386.000 21 Arábia Saudita 348.000 22 México 333.000 23 Singapura 244.000 24 Israel 195.000 25 Irlanda 192.000 26 Emirados Árabes Unidos 183.000 27 Portugal 181.000 28 Polônia 101.000 29 África do Sul 97.000 30 Turquia 93.000 31 Luxemburgo 85.000 32 Grécia 82.000 33 Catar 30.000 34 Hungria 27.000 35 Chipre 24.000

*Os dados do Canadá são referentes a 2025, pois o relatório de 2026 não apresentou uma estimativa atualizada para o país.

Estados Unidos concentram dois em cada cinco milionários do mundo

Os Estados Unidos ampliaram ainda mais a liderança na geração de riqueza privada. Em 2025, o país ganhou mais de 440 mil novos milionários, uma média superior a 1.200 pessoas por dia.

O desempenho é atribuído, principalmente, à valorização das bolsas de valores e ao elevado nível de participação da população no mercado financeiro. Em 2025, cerca de 62% dos adultos americanos possuíam investimentos em ações, permitindo que milhões de famílias fossem beneficiadas pela alta dos ativos.

Apesar da distância para os Estados Unidos, a China permanece como a segunda maior potência em número de milionários, com 5,3 milhões de pessoas nessa condição.

O Japão ocupa a terceira posição, reforçando a concentração da riqueza no Leste Asiático. Já a Índia, com 944 mil milionários, aparece empatada com a Suíça.

A Europa também se destaca no levantamento. O continente reúne 10 países entre os 20 primeiros colocados, incluindo Alemanha, Reino Unido, França, Países Baixos, Itália, Espanha, Bélgica, Suécia, Suíça e Rússia, demonstrando uma ampla distribuição de economias de alta renda.

Por que o número de milionários cresceu em 2025?

Segundo o UBS, 2025 foi um dos melhores anos da década para a criação de riqueza. A riqueza privada global aumentou 10,8%, mais que o dobro do ritmo observado em 2023 e 2024. Como resultado, a população mundial de milionários cresceu em quase 1 milhão de pessoas em apenas um ano, alcançando o maior patamar já registrado pelo relatório do UBS. Entre os fatores que impulsionaram esse crescimento estão:

valorização das bolsas de valores;

manutenção dos preços dos imóveis em diversos mercados;

enfraquecimento do dólar frente a outras moedas;

expansão dos investimentos financeiros em economias desenvolvidas.

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