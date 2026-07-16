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Ranking dos países com mais milionários em 2026: Brasil está entre líderes

Veja o ranking completo dos países com mais milionários em 2026 e descubra a posição do Brasil.

Escrito por Anny Malagolini
milionarios mundo Monte Carlo é reduto de milionários - Getty
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O número de milionários no mundo chegou ao recorde de 57,5 milhões em 2026, segundo o Banco Suíço UBS. Enquanto os Estados Unidos dominam o ranking, o Brasil figura entre os países com mais milionários; veja em qual colocação.

Quais os dos países com mais milionários em 2026

Os Estados Unidos seguem como o país com a maior concentração de milionários do planeta. Segundo o Relatório Global de Riqueza 2026, divulgado pelo UBS, o Brasil aparece na 20ª colocação do ranking mundial, com 386 mil milionários. Embora esteja distante das maiores economias globais, o país segue entre as principais concentrações de riqueza da América Latina, à frente de mercados como México e Argentina (que não figura entre os 35 primeiros do levantamento).

Ao todo, o planeta passou a ter 57,5 milhões de milionários, quase 1 milhão a mais do que no ano anterior. O crescimento foi impulsionado principalmente pela valorização dos mercados financeiros, pela recuperação dos preços dos imóveis em diversas economias e pela desvalorização do dólar em relação a outras moedas.

Confira os países com o maior número de pessoas que possuem patrimônio de pelo menos US$ 1 milhão.

PosiçãoPaísNúmero de milionários
1Estados Unidos23.627.000
2China5.305.000
3Japão2.902.000
4Alemanha2.648.000
5Reino Unido2.428.000
6França2.388.000
7Canadá*2.098.000
8Austrália1.634.000
9Coreia do Sul1.317.000
10Países Baixos1.294.000
11Itália1.235.000
12Espanha1.077.000
13Suíça944.000
14Índia944.000
15Taiwan772.000
16Hong Kong628.000
17Bélgica556.000
18Suécia507.000
19Rússia447.000
20Brasil386.000
21Arábia Saudita348.000
22México333.000
23Singapura244.000
24Israel195.000
25Irlanda192.000
26Emirados Árabes Unidos183.000
27Portugal181.000
28Polônia101.000
29África do Sul97.000
30Turquia93.000
31Luxemburgo85.000
32Grécia82.000
33Catar30.000
34Hungria27.000
35Chipre24.000

*Os dados do Canadá são referentes a 2025, pois o relatório de 2026 não apresentou uma estimativa atualizada para o país.

Estados Unidos concentram dois em cada cinco milionários do mundo

Os Estados Unidos ampliaram ainda mais a liderança na geração de riqueza privada. Em 2025, o país ganhou mais de 440 mil novos milionários, uma média superior a 1.200 pessoas por dia.

O desempenho é atribuído, principalmente, à valorização das bolsas de valores e ao elevado nível de participação da população no mercado financeiro. Em 2025, cerca de 62% dos adultos americanos possuíam investimentos em ações, permitindo que milhões de famílias fossem beneficiadas pela alta dos ativos.

Apesar da distância para os Estados Unidos, a China permanece como a segunda maior potência em número de milionários, com 5,3 milhões de pessoas nessa condição.

O Japão ocupa a terceira posição, reforçando a concentração da riqueza no Leste Asiático. Já a Índia, com 944 mil milionários, aparece empatada com a Suíça.

A Europa também se destaca no levantamento. O continente reúne 10 países entre os 20 primeiros colocados, incluindo Alemanha, Reino Unido, França, Países Baixos, Itália, Espanha, Bélgica, Suécia, Suíça e Rússia, demonstrando uma ampla distribuição de economias de alta renda.

Por que o número de milionários cresceu em 2025?

Segundo o UBS, 2025 foi um dos melhores anos da década para a criação de riqueza. A riqueza privada global aumentou 10,8%, mais que o dobro do ritmo observado em 2023 e 2024. Como resultado, a população mundial de milionários cresceu em quase 1 milhão de pessoas em apenas um ano, alcançando o maior patamar já registrado pelo relatório do UBS. Entre os fatores que impulsionaram esse crescimento estão:

  • valorização das bolsas de valores;
  • manutenção dos preços dos imóveis em diversos mercados;
  • enfraquecimento do dólar frente a outras moedas;
  • expansão dos investimentos financeiros em economias desenvolvidas.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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