Um dos passeios mais turísticos de NY pode acabar após tragédia no Central Park

Um dos passeios mais turísticos de NY pode acabar após tragédia no Central Park

Uma cena comum nos cartões-postais de Nova York virou alvo de pressão após a morte de um turista no Central Park. As charretes puxadas por cavalos, procuradas por visitantes que querem conhecer o parque de forma tradicional, voltaram ao centro de uma disputa antiga entre cocheiros, autoridades e defensores dos animais.

O caso ocorreu na quarta-feira, 17 de junho. Romanch Mahajan, de 18 anos, visitava a cidade com a família quando foi arremessado do veículo durante o trajeto. Ele chegou a ser socorrido em estado grave, mas morreu no hospital.

Segundo a imprensa americana, o condutor havia descido para tirar uma foto dos passageiros. Nesse momento, o cavalo se assustou e saiu em disparada. A charrete perdeu o controle, e duas pessoas caíram.

A morte foi considerada acidental pelas autoridades de Nova York, mas o episódio aumentou a cobrança por regras mais duras e até pela proibição definitiva da atividade.

Charretes do Central Park podem ser proibidas?

Depois do acidente, o sindicato que representa os cocheiros suspendeu temporariamente os passeios com passageiros. A pausa foi adotada para revisão dos protocolos de segurança e treinamento dos profissionais. A medida, porém, não encerrou a discussão.

Vereadores de Nova York analisam propostas para substituir o serviço por alternativas sem animais. O projeto mais conhecido é chamado de “Ryder’s Law” e prevê uma transição para os trabalhadores que hoje dependem das charretes. O tema já era discutido antes da morte do jovem. Entidades de proteção animal afirmam que cavalos não deveriam circular em áreas urbanas movimentadas, sujeitas a barulho, bicicletas, pedestres e situações imprevisíveis.

O passeio custa a partir de US$ 52.

Como começou a tradição das charretes no Central Park

Os passeios de charrete fazem parte da paisagem do Central Park desde a abertura do parque ao público, em 1858. Na época, os trajetos curvos desenhados por Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux foram pensados para valorizar a vista do parque também a partir de carruagens, um dos principais meios de deslocamento do século 19.

Com o passar dos anos, circular de charrete pelo Central Park virou hábito entre famílias ricas de Nova York, que usavam o espaço para passear e exibir seus cavalos e veículos. Depois, a prática deixou de ser apenas parte da rotina da elite local e se transformou em atração turística, procurada por visitantes de diferentes países.

É justamente esse peso histórico que torna o debate mais sensível. Para quem defende a permanência do serviço, as charretes representam uma tradição ligada à origem do parque e à memória de Nova York. Para os críticos, porém, o fato de uma prática ser antiga não basta para mantê-la em funcionamento em uma cidade muito mais movimentada do que era no século 19.

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