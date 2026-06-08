Terremoto em Cuba foi sentido na Walt Disney World e atrações são fechadas

Terremoto em Cuba foi sentido na Walt Disney World e atrações são fechadas

Um terremoto de magnitude 6,1 registrado na costa oeste de Cuba foi sentido em diversas regiões da Flórida nesta segunda-feira (8), incluindo o complexo do Walt Disney World, em Orlando. O tremor ocorreu por volta das 15h10 no horário de Brasília (14h10 no horário local da Flórida) e surpreendeu moradores, turistas e funcionários da região.

Segundo informações divulgadas por órgãos de monitoramento sísmico dos Estados Unidos, o epicentro foi localizado próximo à cidade de Mântua, em Cuba. Apesar da intensidade do fenômeno, não houve emissão de alerta, vigilância ou ameaça de tsunami para áreas do Caribe ou da costa americana.

Relatos publicados por veículos locais indicam que os tremores foram percebidos em vários pontos da Flórida Central. Testemunhas afirmaram que o abalo durou entre 10 e 15 segundos.

Tremor foi percebido dentro do Walt Disney World

Visitantes e funcionários do Walt Disney World relataram ter sentido o terremoto dentro dos parques temáticos. Embora a região da Flórida não esteja entre as áreas mais propensas à atividade sísmica nos Estados Unidos, eventos dessa natureza podem ser sentidos a centenas de quilômetros do epicentro, especialmente quando ocorrem em áreas marítimas.

Até o momento, a Disney não confirmou danos estruturais nem registrou feridos em decorrência do tremor.

Pouco tempo após o terremoto ser sentido na região de Orlando, diversas atrações do Magic Kingdom apareceram temporariamente fechadas nos sistemas oficiais do parque.

Entre as atrações indisponíveis estavam:

The Barnstormer

Big Thunder Mountain Railroad

Country Bear Musical Jamboree

Seven Dwarfs Mine Train

Space Mountain

Tiana’s Bayou Adventure

TRON Lightcycle / Run

Under the Sea – Journey of the Little Mermaid

A Disney ainda não informou oficialmente se as interrupções estão relacionadas ao terremoto registrado em Cuba. Especialistas destacam que parques temáticos costumam adotar protocolos rigorosos de segurança após qualquer evento que possa impactar estruturas, sistemas elétricos ou equipamentos de alta velocidade.

Terremotos são comuns na Flórida?

A Flórida é considerada uma das regiões menos sujeitas a terremotos nos Estados Unidos. No entanto, tremores originados em países do Caribe, especialmente Cuba e Porto Rico, podem ser sentidos ocasionalmente em cidades do estado devido à proximidade geográfica.

Eventos como o desta segunda-feira são considerados incomuns para turistas que visitam Orlando e os parques da Disney, o que gerou repercussão nas redes sociais e entre visitantes que estavam no complexo durante o momento do abalo.

Até o fechamento desta matéria, não havia registro de vítimas, danos maiores ou alteração no funcionamento geral do Walt Disney World além das atrações temporariamente fechadas.

De acordo com as autoridades de monitoramento geológico e oceânico, não há qualquer aviso ou ameaça de tsunami decorrente do terremoto registrado nesta segunda-feira.

O fenômeno foi monitorado por centros especializados dos Estados Unidos e do Caribe, que descartaram riscos para Cuba, Flórida e demais regiões próximas.