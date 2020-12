Terremoto moderado atinge a Croácia e causa pânico

Um terremoto moderado atinge a Croácia.

O terremoto aconteceu na manhã desta segunda-feira (28) próximo a capital, Zagreb. Dessa forma, isso provocou pânico e danificou alguns prédios em cidades no sul.

Contudo, não houve ainda relatos de pessoas feridas.

De acordo com os sismologistas, a magnitude do terremoto que atingiu o país por volta das 6h30 foi de 5,0, com epicentro perto das cidades de Petrinja e Sisak, ao sul da capital. Além disso, vários tremores menores aconteceram depois.

“Ainda não temos esses relatórios, mas é possível que o terremoto possa causar danos materiais na área do epicentro, que ficava nas proximidades da cidade de Petrinja”, disse o sismólogo Kresimir Kuk à rádio estatal.

O prefeito de Petrinja, Darinko Dumbovic, disse à televisão estatal HRT que “temos tijolos e telhas nas ruas e chaminés caídas”.

“Nenhum prédio desabou, mas as pessoas disseram que viram algumas rachaduras nos prédios e telhas danificadas”, disse ele.

De acordo com Dumbovic, o presidente e o primeiro-ministro da Croácia visitarão a cidade ainda hoje.

A cidade de Zagreb também sentiu o terremoto. Assim, diversas pessoas acordaram e até mesmo fugiram para as ruas em pânico pela situação. As câmeras de segurança mostraram carros estacionados tremendo por vários segundos, disparando seus alarmes.

A área passou por um forte terremoto em 22 de março, bem como causou danos substanciais em Zagreb. Uma pessoa morreu e pelo menos 27 ficaram feridas.

Além disso, o terremoto de hoje também foi sentido na vizinha Bósnia.

Terremoto na Turquia

Em um outubro, um terremoto atingiu o Mar Egeu. E sua magnitude atingiu cidades na Turquia e na Grécia.

De acordo com as informações especiais da Turquia, o terremoto foi de magnitude 6.6 na Escala Richter. Mas outra agência, que está sob controle dos EUA, diz que foi maior que 7.0.