Coronavírus: França anuncia toque de recolher em Paris e Marselha

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou um toque de recolher em Paris e outras oito cidades na última quarta-feira (14).

Assim, os moradores de Paris e de outras oito cidades, incluindo Marselha, terão que cumprir um toque de recolher das 21h às 6h.

A restrição, que entrará em vigor no sábado e terá duração de pelo menos quatro semanas, fará com que os moradores não possam ir a restaurantes ou residências durante esse horário.

Assim, Macron disse em rede nacional: “Precisamos agir. Precisamos travar a propagação do vírus”.

Além disso, para além de Paris e da região envolvente, as novas medidas visam também as cidades de Grenoble, Lille, Lyon, Marselha, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne e Toulouse.

“Não sairemos do restaurante depois das 21h”, disse Macron. “Não vamos festejar com amigos porque sabemos que é aí que o risco de contaminação é maior”.

Toque de recolher em Paris

Portanto, qualquer pessoa que violar as novas regras enfrentará uma multa de € 135.

“Estamos em uma situação preocupante”, continuou ele, enquanto insistia que a França não havia “perdido o controle” do vírus.

Dessa forma, as novas medidas têm como objetivo conter a disseminação do vírus na França e controlar o aumento recente de novos casos.

De acordo com as autoridades de saúde, mais de 9.100 pacientes estavam atualmente no hospital em tratamento para covid-19, o número mais alto desde 25 de junho. Isso levou alguns especialistas a sugerir que o sistema médico do país está à beira de ficar sobrecarregado.

Estado de emergência

Pouco antes do anúncio do toque de recolher, o governo francês decidiu restabelecer o estado de emergência de saúde pública em uma tentativa de conter o aumento das infecções por coronavírus em todo o país.

A declaração formal foi feita em comunicado do governo. Bem como acrescentou que a pandemia foi um desastre de saúde pública que pôs em risco o bem-estar de toda a população.

A França estava enfrentando “uma catástrofe de saúde”, de acordo com a ata de uma reunião de gabinete realizada na quarta-feira.

O estado de emergência sanitária é um quadro jurídico que permite ao governo seguir uma linha mais rígida no combate à propagação de infecções.