Segundo a Amazon, mais de 20 mil de seus trabalhadores de linha de frente nos Estados Unidos foram infectados com covid-19 desde março.

Quase 20 mil trabalhadores da Amazon foram infectados com covid-19

Mais de 20 mil trabalhadores da Amazon nos EUA se infectaram com o coronavírus.

O número equivale a 1,44% de seus 1,37 milhão de trabalhadores na Amazon e sua subsidiária Whole Foods.

A Amazon tem enfrentado críticas de funcionários, sindicatos e autoridades eleitas, que acusam a empresa de colocar em risco a saúde dos funcionários.

Mas a empresa disse que sua taxa de infecção é menor que se esperava.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, a Amazon manteve suas instalações abertas durante a pandemia para atender a um aumento na demanda de compradores presos em casa.

Assim, permanecer aberto tem se mostrado muito lucrativo para a empresa de comércio eletrônico e aumentou a riqueza do fundador Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo.

Por exemplo, as vendas da gigante da tecnologia dispararam 40%, para US$ 88,9 bilhões nos três meses encerrados em junho, e seu lucro trimestral de US$ 5,2 bilhões foi o maior desde o início da empresa em 1994.

Trabalhadores da Amazon infectados com coronavírus

De acordo com uma postagem em seu blog, a Amazon argumentou que 33.952 trabalhadores teriam contraído o vírus se a taxa de infecção da Amazon fosse igual à da população em geral, levando em consideração a idade e a localização geográfica dos funcionários.

Os números incluem funcionários sazonais e aqueles que podem ter sido infectados fora do trabalho.

A empresa disse que “introduziu ou alterou mais de 150 processos”, distribuiu mais de 100 milhões de máscaras faciais e implementou verificações de temperatura em suas instalações em todo o mundo.

De acordo com a Amazon, a empresa introduziu medidas de distanciamento social e limpeza adicional, que “ocorre em cada local a cada 90 minutos”.

A Amazon desafiou outras empresas a tornar públicas suas próprias estatísticas do covid-19.

“Essas informações seriam mais poderosas se houvesse dados semelhantes de outros grandes empregadores para compará-las”, disse a Amazon no blog.

Athena, uma coalizão que se opôs à Amazon em uma ampla gama de questões trabalhistas, pediu às autoridades que investiguem mais.

“A Amazon permitiu que o covid-19 se espalhasse como um incêndio”, disse a diretora da Athena, Dania Rajendra, em um comunicado.