Trump diz a oficial da Geórgia para encontrar votos suficientes para anular o resultado da eleição.

“Eu só quero encontrar 11.780 votos”, disse Trump ao secretário de Estado republicano Brad Raffensperger em uma gravação divulgada pelo Washington Post .

Contudo, na gravação Raffensperger responde que os resultados da Geórgia estão corretos.

Joe Biden venceu a Geórgia ao lado de outros estados indecisos, ganhando 306 votos do colégio eleitoral contra 232 de Trump.

A vice-presidente eleita, Kamala Harris, chamou os comentários de Trump de “um ousado abuso de poder”.

Assim, desde a votação de 3 de novembro, Trump tem feito alegações infundadas de fraude eleitoral generalizada.

Todos os 50 estados certificaram o resultado da eleição, alguns após recontagens e recursos legais.

O Congresso deve aprovar formalmente o resultado da eleição em 6 de janeiro e Biden deve tomar posse como presidente em 20 de janeiro.

Em trechos do telefonema de sábado divulgado pelo Washington Post, Trump bajula e também pressiona o secretário de Estado da Geórgia.

Além disso, ele insiste que venceu as eleições na Geórgia e diz a Raffensperger que “não havia nada de errado em dizer que você recalculou”.

Contudo, Raffensperger respondeu: “O desafio que você tem, Senhor Presidente, é que os seus dados estão errados”.

O presidente então ameaçou o oficial com possíveis consequências legais.

“Você sabe o que eles fizeram. Isso é um crime. Você não pode permitir que isso aconteça. É um grande risco para você e para Ryan, seu advogado”, disse Trump.

Ele então pediu 11.780 votos extras – o que teria dado a ele um total de 2.473.634 votos no estado, um a mais que Biden, que recebeu 2.473.633 votos.

Assim, ele disse a Raffensperger que deveria reexaminar o resultado no estado.

Ameaças

De acordo com o áudio, Trump disse ao oficial para reexaminar os números, mas com “pessoas que querem encontrar respostas. Não com pessoas que não querem encontra-las”.

Trump também alertou Raffensperger que, ao se recusar a recalcular o resultado da eleição, ele impediria os republicanos de comparecerem às eleições de terça-feira (5) para o Senado.

Até o momento, a Casa Branca não comentou o lançamento do áudio.