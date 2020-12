Covid-19: UE começa campanha de vacinação em massa

UE começa campanha de vacinação coordenada em seu território para combater o coronavírus.

De acordo com a declaração da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no último sábado (26), a vacina Pfizer-BioNTech já foi entregue a todos os 27 estados membros.

Assim, alguns países começaram a administrar os jabs ontem, dizendo que não podiam esperar mais um dia.

A UE relatou até agora mais de 335.000 mortes relacionadas à covid-19.

Bem como mais de 14 milhões de pessoas foram infectadas e medidas rígidas de bloqueio estão atualmente em vigor em quase todos os Estados membros.

O lançamento da vacina ocorre à medida que os casos da mutação mais contagiosa do covid-19 são confirmados em vários países europeus. Bem como no Canadá e no Japão.

UE começa campanha de vacinação

A vacinação em massa para os 446 milhões de habitantes da UE deve começar nas próximas horas.

Recentemente, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a Comissão Europeia autorizaram a vacina alemã-americana Pfizer-BioNTech.

A UE assinou contratos para mais de dois bilhões de doses de vacinas de uma série de empresas farmacêuticas.

“Hoje, começamos a virar a página em um ano difícil. A vacina # COVID19 foi entregue a todos os países da UE. A vacinação começará amanhã em todo o território”, tuitou Von der Leyen no sábado.

“Os dias de vacinação #UE são um momento tocante de união. Essa é a forma duradoura de sair da pandemia”, acrescentou.

De acordo com o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn: “esta é realmente uma mensagem de feliz Natal. Neste momento, caminhões com as primeiras vacinas estão circulando por toda a Europa, por toda a Alemanha e em todos os estados federais. Mais entregas seguirão no dia depois de amanhã”.

Assim, “esta vacina é a chave crucial para derrotar a pandemia. Bem como é a chave para recuperarmos nossas vidas”, acrescentou.