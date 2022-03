Usina nuclear na Ucrânia é alvo de ataque russo

Um incêndio teria atingido um prédio de treinamento do lado de fora da Usina Nuclear de Zaporizhzhia na Ucrânia, durante intensos ataque russo, disse o serviço de emergência estatal da Ucrânia na madrugada de sexta-feira, 4 de março. A Usina Nuclear Zaporizhzhya de 6GW, localizada em Energodar, é a maior usina nuclear da Europa.

De acordo com a Bloomberg, o prefeito de Energodar, Dmytro Orlov, informou que um ataque russo provocou um incêndio na Usina Nuclear de Zaporizhzhia. Apesar dos rumores, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que não houve mudança nos níveis de radiação relatados.

A Ucrânia disse à Agência Internacional de Energia Atômica que o incêndio “não afetou equipamentos ‘essenciais'” e o pessoal da fábrica estava tomando “ações mitigadoras”.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que um incêndio começou na fábrica e pediu aos militares russos que suspendam imediatamente os disparos. Kuleba acrescentou: “Se explodir, será 10 vezes maior que Chernobyl! Os russos devem cessar o fogo IMEDIATAMENTE, permitir os bombeiros, estabelecer uma zona de segurança!”

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022