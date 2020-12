Vacina contra Covid-19: veja quais países saíram na frente do Brasil

Seus países já estão aplicando a vacina contra a COVID-19 em suas populações, são eles: Emirados Árabes, Estados Unidos, Canadá, China, Rússia e Reino Unido. Segundo dados da agencia Bloomberg mais de 1 milhão de pessoas já estão imunizadas nesses locais. A China é p país mais imunizantes disponíveis, totalizando quatro tipos, também é a nação que mais aplicou as doses da vacina.

Além disso, a pandemia de só será controlada quando uma grande parcela da população, acima de 70%, estiver imunizada contra a doença.

Vacina contra COVID-19 no mundo

A China vacinou 650 mil pessoas

Rússia 320 mil.

Suíça utiliza a vacina Pfizer

Reino Unido aplicou as doses em mais de 137 mil pessoas.

Os Estados Unidos já começaram a vacinar a população com nesta semana e aplicaram o imunizante da Pfizer BioNTech em mais de 127 mil pessoas.

Canadá

Emirados Árabes

Essas são informações da Bloomberg, contudo, o oficial da Comissão Nacional de Saúde da China (NHC) que comanda o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 no país, Zheng Zhongwei, disse neste sábado (19) que o país já vacinou mais de 1 milhão de pessoas com doses de emergência. Além disso, ele conta que nenhuma reação adversa foi notificada.

Segundo os dados da agência apenas 4 pessoas teriam tido reações alérgicas à vacina.

Contudo, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos afirmou, neste sábado (19) que seis pessoas desenvolveram uma reação alérgica grave chamada de anafilaxia após receberem a vacina contra a covid-19 feita pela Pfizer e BioNTech. O órgão ainda estuda a causa das reações.

União Europeia | Vacina COVID-19

O bloco composto por 27 países deve começar a vacinar a população, em conjunto, no dia 27 de dezembro, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os países têm autonomia para para autorizar e começar a vacinação individualmente, mas a UE prefere manter iniciar a vacinação em conjunto, para que nenhuma região fique atrasada na imunização. Como o Reino Unido já deixou o bloco, conseguiu começar a vacinação mais cedo do que os outros países do continente.

Suíça

A Suíça foi o primeiro país que autorizou o uso da vacina vacina contra a Covid-19 sob procedimento padrão, e não para uso emergencial, como foi o caso de outras aprovações concedidas. O imunizante da Pfizer deve começar a ser aplicado na população nos próximos dias no país europeu.

Vacina no Brasil?

Ainda não há uma data certa, segundo o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, de quando os brasileiros começaram a ser vacinados.

Contudo, o governo de São Paulo já fechou uma parceria entre o Instituto Butantan e a Sinovac para produção da vacina Coronavac. Na última sexta (18) e milhões de doses do imunizantes chegaram ao país. A expectativa do governo do estado é que dia 25 de janeiro, a população comece a ser vacinada. Mas a aprovação da Anvisa ainda está pendente. Contudo, o governo de São Paulo vai entrar com pedido de aprovação para uso emergencial da vacina no Brasil.