A vacina da Oxford é segura e desencadeia uma resposta imunológica semelhante entre todos os adultos, de acordo com os resultados preliminares de um ensaio clínico de fase dois revisado por pares.

Os resultados promissores do estágio inicial foram publicados no The Lancet, uma das principais revistas médicas do mundo.

O estudo com 560 adultos saudáveis, incluiu 240 pessoas com mais de 70 anos. A conclusão foi que a vacina é segura e produziu uma resposta imunológica semelhante entre pessoas com mais de 56 anos e entre 18 e 55 anos.

Pessoas mais velhas enfrentam um “risco significativo” de desenvolver doenças graves ao contrair covid-19, disse a OMS. Bem como citou a diminuição da função imunológica e potenciais problemas de saúde subjacentes desse grupo.

Contudo, pessoas de todas as idades correm o risco de contrair o vírus.

A gigante farmacêutica britânica AstraZeneca, que trabalha em colaboração com a Universidade de Oxford, disse anteriormente que dados provisórios mostraram que sua vacina experimental produziu uma resposta imunológica em adultos mais velhos e mais jovens.

A vacina da Oxford é segura

“Estamos muito satisfeitos com os resultados”, disse o professor Andrew Pollard, chefe da equipe de teste da vacina de Oxford, durante uma entrevista coletiva.

“Neste estudo, temos tentado examinar as respostas imunológicas em idosos e responder a essa questão que tem surgido sobre se o sistema imunológico é menos capaz de responder à medida que você envelhece”, disse Pollard.

“E esses primeiros dados são realmente encorajadores. Afinal, mostram que as respostas imunológicas são muito boas mesmo com pessoas na faixa dos 70 anos. Seus resultados que são muito semelhantes às dos adultos mais jovens”.

Uma vacina segura e eficaz é vista por muitos como uma virada de jogo na batalha contra a pandemia do coronavírus. Mas a OMS alertou que a vacina não acabará totalmente com o vírus.

Efeito entre os idosos

Descobriu-se que a vacina da Oxford causa poucos efeitos colaterais. Bem como desencadeia respostas imunológicas em ambas as partes do sistema imunológico em todas as faixas etárias.

O Dr. Maheshi Ramasamy, co-autor do estudo na Universidade de Oxford, disse que as respostas de anticorpos e células T entre os idosos foram “robustas” e “encorajadoras”.

“As populações com maior risco de covid-19 grave incluem pessoas com problemas de saúde existentes e idosos”, disse Ramasamy.

“Esperamos que isso signifique que nossa vacina ajude a proteger algumas das pessoas mais vulneráveis ​​da sociedade. Contudo, mais pesquisas serão necessárias antes de termos certeza”.