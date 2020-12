Biden diz que vacina de covid-19 não será obrigatória nos EUA

O presidente eleito Joe Biden disse que a vacina de covid-19 não será obrigatória nos EUA quando uma estiver disponível no país.

Isso ocorre quando a agência de proteção à saúde do país, pela primeira vez, instaurou o “uso universal de máscara” em ambientes fechados, exceto dentro de casa.

De acordo com o Centro de Controle de Doenças (CDC), os EUA “entraram em uma fase de transmissão de alto nível” do vírus. Na sexta-feira, os EUA registraram mais de 2.500 mortes e quase 225.000 novos casos.

Biden – que deve assumir o cargo em 20 de janeiro – também disse esperar que sua posse seja um evento mais restrito. Assim como sem grandes multidões por causa do coronavírus.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Meu palpite é que ainda haverá uma cerimônia, mas não sei como tudo vai funcionar”, disse ele.

Vacina de covid-19 não será obrigatória nos EUA

De acordo com Biden, não será necessário tornar obrigatória uma vacina contra o coronavírus.

“Farei tudo ao meu alcance como presidente para incentivar as pessoas a fazerem a coisa certa. E, quando o fizerem, demonstrarei que isso é importante”, disse ele.

Contudo, o Pew Research Center diz que apenas 60% dos americanos estão preparados para tomar uma vacina contra o coronavírus.

Na quinta-feira (3), Biden disse à CNN que ficaria feliz em tomar uma vacina em público para dissipar possíveis preocupações sobre sua segurança.

Além disso, três ex-presidentes – Barack Obama, George W Bush e Bill Clinton – disseram que também estão prontos para receberem a vacinação publicamente.

Biden também reiterou seu apelo para que os americanos usem máscara por 100 dias. De acordo com ele, essa é uma medida que em combinação com a distribuição da vacina fará com que as mortes diminuam.

“Minha esperança é que todos sintam que vale a pena cumprir o dever patriótico de ir em frente e proteger outras pessoas”, disse Biden.