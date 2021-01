Vacinação e outras 18 promessas de Biden para os 100 primeiros dias

O rumo da política dos Estados Unidos está prestes a mudar radicalmente. Joe Biden tomou posse no dia 20 de janeiro de 2021 e se tornou 46º presidente dos EUA. Com planos bem diferentes de Donald Trump (Republicanos), que quebrou o protocolo de 150 anos ao não comparece no evento, o democrata já divulgou suas metas para os próximos 100 dias. A seguir, vejas as principais promessas de Biden:

Compromisso com o combate à covid-19

Em uma situação delicada devido a pandemia da Covid-19, que já matou mais de 400 mil norte-americanos, Biden terá que lidar com questões urgentes, incluindo as políticas migratórias e climáticas. Após fazer o tradicional juramente na posse, Biden discursou e afirmou que a “América pode ser melhor que isso”, ao se referir as atuais circunstâncias deixadas por Trump.

União foi a palavra mais usada por Biden nesta quarta-feira (20). Segundo ele, a união é a única que conseguirá “superar os desafios e restaurar a alma e garantir o futuro dos Estados Unidos”. Biden também reforçou que governará para todos, inclusive os apoiadores de Trump. “Serei um presidente para todos os americanos”, disse.

Promessas de Biden para os próximos 100 dias

Os 100 primeiros dias de um novo governo são conhecidos como um “marcador inicial” para a política. Nesta fase, é de costume que o presidente eleito defina algumas prioridades e promessas. Veja abaixo o que Biden prometeu para os próximos meses:

Ordem para intensificar as leis de distanciamento social e o uso de máscaras de proteção Imunizar cerca de 100 milhões de pessoas contra a Covid-19 durante os primeiros 100 dias de governo Recolocar os EUA na Organização Mundial da Saúde (OMS) Lançar campanha de educação pública sobre a vacinanação Pacote de US$ 1,9 trilhão para a economia Fim das isenções de impostos Interromper a construção do muro na fronteira com o México Tornar o programa DACA (Ação Adiada para Chegadas na Infância) permanente Revogar a proibição de viagens em países de maioria muçulmana Criar um programa de empregos de saúde pública que financiará aproximadamente 100.000 trabalhadores Investir US$ 130 bilhões para financiar escolas com o objetivo de auxiliar no processo de reabertura Plano de Energia Limpa de US$ 2 trilhões, com o propósito de levar emissões líquidas de carbono zero até 2050 Aumentar o limite de refugiados no país para 125.000 pessoas Propor aos governos estaduais e locais cerca de US$ 350 bilhões em financiamento emergencial Expansão da Lei de Direitos ao Voto Apoiar o “College for All Act“, que eliminaria as mensalidades em faculdades e universidades públicas para famílias que ganham até US$ 125.000 Reduzir a pobreza com o projeto “American Family Act”, que oferece a população em situação de vulnerabilidade uma renda mensal de 250 em dinheiro por criança Pressionar o Congresso a aprovar o SAFE Justice Act para reduzir o uso de sentenças mínimas obrigatórias para infratores não violentos

O pacote de estímulos e promessas de Biden

O pacote de estímulos de Joe Biden deve custar US$ 1,9 trilhão, sendo 1 trilhão de auxílio às famílias americanas e 40 bilhões para empresas e comunidades locais. O governo pretende ajudar estados e municípios e o setor da saúde. Ou seja, é uma enxurrada de dinheiro.

A expectativa é que o pacote o tal pacote de Biden ajude o mercado financeiro, já que o país também registra recordes no número de pedidos de auxílio-desemprego. Segundo Biden, o pacote tem como objetivo “evitar a fome e reduzir a pobreza” que aumentou no país devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus.

Economia dos EUA vai bem em dia de posse de Biden

O dia 20 de janeiro de 2021 foi um dia de histórico para os EUA . A do novo presidente, o democrata e sua vice, Kamala Harris, impactaram positivamente a do país. Segundo informações divulgadas pelo Copom, as ações americanas subiram pelo segundo dia consecutivo e os índices de Wall Street reagiram com otimismo.

Na contramão, o Ibovespa fechou em queda de 0,82% no final da tarde desta quarta. Com a tensão em torno do plano de vacinação do governo Bolsonaro, e as incertezas provocadas pela pandemia da Covid-19, a movimentação econômica do Brasil foi afetada. Também nesta tarde foi decidido o destino da Selic, taxas de juros, no país.

De volta para os EUA, o índice Dow Jones subiu 0,678% enquanto. Já o índice de tecnologia Nasdaq saltou 2,11% e atingiu um novo recorde em meio a uma forte alta nas ações da Netflix. A empresa de streaming registrou ganhou de mais de 17%.