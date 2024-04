Vai ter eclipse hoje no Brasil, dia 8 de abril? Horário e como ver

O eclipse solar total se estenderá do México ao extremo leste do Canadá.

Um dos fenômenos astronômico mais aguardados, um eclipse solar total ocorre nesta segunda-feira, dia 8 de abril, mas vai dar para ver do Brasil? A última ocorrência vista no país aconteceu em 1994.

Vai dar pra ver o eclipse solar dia 8 de abril no Brasil

O eclipse solar total de 2024 com o escurecimento total do céu, também conhecido como totalidade, será visível em um trecho de 185 quilômetros entre o México, EUA e Canadá. Até 18 países poderão vê-lo. No entanto, não será visível para os observadores do céu do Brasil.

Então para quem vai estar no Brasil nesta segunda, a única forma de assistir ao eclipse será através da transmissão ao vivo da NASA no Youtube. A agência espacial iniciará sua transmissão ao vivo neste dia 8 de abril às 13h (horário de Brasília).

Durante a transmissão, a NASA também compartilhará conversas com especialistas e fornecerá vistas telescópicas do eclipse de vários locais ao longo do caminho do fenômeno.

Quanto tempo vai durar o eclipse de 8 de Abril?

Todo o evento astronômico durará cerca de duas horas e meia, mas o ápice durará em torno de quatro minutos.

“A duração da totalidade será de até 4 minutos e 27 segundos, quase o dobro do Grande Eclipse Americano de 21 de agosto de 2017”, segundo o Great American Eclipse. A maioria dos lugares ao longo da linha central (caminho da totalidade) terá uma duração de totalidade entre 3,5 e 4 minutos.

De acordo com a Nasa, os eclipses totais acontecem quando a Lua passa diretamente em frente do Sol , lançando uma sombra na Terra. Isso é chamado de caminho da totalidade.

O céu escurece como se fosse anoitecer ou amanhecer, e sabe-se que os animais noturnos acordam acreditando que a noite chegou.

Qual será o próximo eclipse solar total no Brasil?

Embora os eclipses solares não sejam tão raros - ocorrem cerca de dois a quatro por ano -, o próximo fenômeno só deve ser visto a olho nu no Brasil em 12 de agosto de 2045, ou seja, daqui a 21 anos.

Para ter ideia da raridade, este é o primeiro eclipse solar deste século a ser visível nos três países da América do Norte – EUA, Canadá e México.