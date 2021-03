Veja fotos impressionantes da tempestade de areia na China

A China foi atingida pela pior tempestade de areia em uma década, com 12 províncias no norte do país cobertas por areia amarela e poeira, de acordo com o Centro Meteorológico Nacional. A tempestade de areia também cobre a área mais ampla vista nos últimos 10 anos, de Xinjiang e Gansu, no noroeste, às regiões setentrionais da Mongólia Interior e Hebei, disse o centro em um comunicado na segunda-feira.

A Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências da Mongólia informou que a forte tempestade de causou seis mortes e 81 pessoas estão desaparecidas no país.

O Centro Meteorológico Nacional da China emitiu um alerta “amarelo” de tempestade de areia na manhã de segunda-feira, o segundo menor alerta no sistema de alerta de quatro camadas da China, lembrando o público nas regiões afetadas de fechar portas e janelas e usar máscaras e lenços para se proteger. Ele também alertou que a tempestade de areia provavelmente duraria até quinta-feira.

O forma uma tempestade de areia?

Tempestade de areia ocorre quando os ventos ficam mais fortes a ponto de serem capazes de levantar grãos de areia do solo e soprá-los pelo ar. Eles tendem a acontecer com mais frequência em áreas arenosas, como desertos. Por exemplo, tempestades de areia são bastante comuns no deserto do Saara.

Tempestades semelhantes podem surgir em muitas áreas do mundo. Quando a camada superior do solo consiste principalmente de terra e rocha em vez de areia, essas tempestades são geralmente chamadas de tempestades de poeira . Algumas pessoas usam os termos alternadamente , embora um termo ou outro seja geralmente mais correto, dependendo do tipo de partícula que está sendo soprada pelo vento.

A umidade tende a reter as partículas no solo, de modo que as condições secas geralmente fazem com que as partículas sejam captadas mais facilmente pelo vento.

Áreas da China, Mongólia, África e Oriente Médio também costumam ver esses tipos de tempestades. Tempestades de areia e tempestades de poeira que resultam de micro explosões ou explosões de células de tempestade costumam ser conhecidas por um nome especial: haboob. Este nome vem da palavra árabe habb , que significa “vento”.

Tempestades de areia podem surgir rapidamente e sem muito aviso. Velocidades de vento tão baixas quanto 40 quilômetros por hora podem causar tempestades de areia, então não são necessários ventos com a força de um furacão para que as partículas de areia se movam pelo ar. Quanto mais rápido o vento sopra, mais alto e mais longe as partículas podem ser sopradas.

Tempestades de areia podem ser muito perigosas . Como podem reduzir a visibilidade a quase zero, as tempestades de areia dificultam a viagem. O sopro de areia e partículas de poeira também pode encontrar seu caminho até as menores rachaduras e fendas nas máquinas, causando falhas mecânicas frequentes.

Tempestade de areia também pode representar uma variedade de problemas de saúde, uma vez que a areia e a poeira que voam pelo ar podem entrar em seus olhos, nariz, boca e pulmões. Durante uma tempestade de areia, as pessoas devem usar algum tipo de máscara que filtre essas partículas.