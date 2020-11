VÍDEO: mulher descobre traição através de reflexo em óculos

Uma traição foi exposta de uma maneira inusitada. Através de um vídeo explicativo no aplicativo Tik Tok, a americana, Sydney Kinsch, compartilhou uma foto enviada pelo seu até então namorado. Porém, na selfie enviada pelo homem, é possível enxergar uma mulher ao seu lado através do reflexo dos seus óculos de sol.

O relacionamento de Sydney com o homem em questão durava quatro anos. No vídeo publicado na rede social ela escreve na legenda: “Aquela vez em que meu namorado há quatro anos me mandou uma foto no Snapchat me traindo”. A imagem refletida através dos óculos de sol do rapaz mostra uma de suas mãos guiando um carro e ao seu lado, uma mulher sentada ao seu lado, no banco de passageiros, que, segundo a jovem, foi o indicio para a traição.

Traição acontecia há um mês

Nos comentários do vídeo publicado, há várias perguntas sobre a certeza da traição. A moça, no entanto, responde que confrontou o ex-namorado, mas que descobriu a relação por outras pessoas: “Eu liguei para ele e perguntei se ele percebeu que me mandou a foto de uma vadia no Snapchat, mas ele não tinha ideia, então me chamou de louca e tal”, ela disse. “Ele disse que era a namorada de um amigo e que ele estava em um grupo, mas eu descobri uma semana depois que ele vinha me traindo havia um mês”, responde.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Outros comentários de internautas elogiaram a perspicácia da moça ao flagrar a cena da forma inusitada: “homem sempre pensam que podem se safar” e outro, ironizando: “Não sei para que usar os óculos, ele não é muito brilhante” – foram algumas das centenas mensagens que Sydney recebeu. Em um deles, a moça adverte sobre traição: “Verifique os reflexos nos óculos dos seus namorados, moças“, finalizou.

Demissão por alto-falante e vídeo no Tik Tok

Na semana passada, o Tik Tok também foi palco de outra exposição – uma mulher se demitiu do Walmart, no Texas, através do alto-falante do local, além de expor casos de assédio e racismo no ambiente de trabalho. O vídeo de Shana Quiato foi visto mais de 6 milhões de vezes.

https://www.tiktok.com/@sydneykinsch/video/6890397554001988869?refer=embed