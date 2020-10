Vinho gera confusão e faz casal receber bebida avaliada em R$ 11 mil

Um casal ficou feliz da vida depois que o gerente de um restaurante em Nova York (EUA) se confundiu e serviu a eles um vinho avaliado em US$ 2 mil- cerca de R$ 11 mil – depois de terem pedido um de R$ 100.

Segundo o dono do restaurante, Keith McNally, quatro empresários da Wall Street – famosa rua da bolsa de valores da cidade – estavam na hora do ocorrido e foram os responsáveis por pedirem a garrafa de vinho Château Mouton Rothschild avaliada em R$ 11 mil. Enquanto o casal que estava a poucas mesas de distância, pediu no mesmo instante uma garrafa de Pinot Noir, no valor de US$ 18 – cerca de R$ 100.

Tipos de uva para vinho: saiba as principais características e como harmonizar

Após a confusão com o vinho, dono do local resolveu falar a verdade

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O gerente, então, colocou as bebidas em decantadores para servir e, ao entregar ao garçom para servi-los, acabou confundindo e inverteu os pedidos. Ao notar o erro grave, o gerente ligou para McNally que se deslocou até o local e acabou decidindo contar a verdade a todos os envolvidos. “Decidi desviar do meu comportamento normal e contar a verdade a ambas as partes. O empresário de Wall Street respondeu dizendo: ‘Achei que [o vinho servido] não era um ‘Rothschild!’ Os outros na mesa acenaram com a cabeça em concordância servil.” E continuou: “O jovem casal ficou em êxtase com o erro do restaurante e me disse que era como se o banco cometesse um erro a seu favor. O problema era que fui eu que perdi US$ 2.000, não o banco. Ambas as partes deixaram Balthazar feliz naquela noite, mas os mais jovens saíram mais felizes.”… –