Voos suspensos: saiba quais países estão barrando o Brasil

Portugal anunciou na quarta-feira, 27 de janeiro, que os voos do Brasil estão suspensos a partir do dia 29 de janeiro até o dia 14 de fevereiro. A decisão aconteceu após o país ter um aumento nos números de casos de Covid-19 , e a descoberta da nova variante da doença encontrada na Amazônia. Além desta preocupação, o país europeu passa por uma crise no sistema de saúde – em um hospital próximo a Lisboa, faltou oxigênio para pacientes na noite de ontem, terça-feira.

Voos do Brasil estão suspensos em outros países

A preocupação que a nova variante da Covid-19 se espalhe ao redor do mundo está cada vez mais evidente. Com isso, os voos do Brasil foram suspensos em outros países, não só em Portugal. Cientistas internacionais já listaram cerca de 800 variantes, mas três ganharam atenção especial: as da África do Sul, Reino Unido e do Brasil.

Reino Unido – No dia 14 de janeiro, o Reino Unido suspendeu os voos do Brasil, Portugal e de outros 14 países. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que o país busca formas de se proteger da “variante brasileira”.

Quais países estão aceitando brasileiros?

Apenas alguns países estão aceitando facilmente a entrada de voos do Brasil. No entanto, existem condições especiais o embarque e desembarque, e isso é determinado por cada país. O México, por exemplo, tem recebido muitos brasileiros. Para embarcar, basta preencher um questionário para “Identificar Fatores de Risco em Viajantes”

Na Europa, as únicas fronteiras que estão abertas sem exigir testes negativos ou uma quarentena de 14 dias antes da viagem, são a Albânia, Sérvia e Macedônia do Norte. No Oriente Médio, o Afeganistão e a Turquia exigem uma triagem médica dos passageiros que embarcam nos voos vindos do Brasil.

Existem exceções para viajar para fora na pandemia?

Apesar das restrições da entrada de voos vindos do Brasil, existem algumas exceções para quem pode ou não entrar em determinado país que barrou voos brasileiros. Segue abaixo alguns desses exemplos:

Cidadãos do próprio país;

Cônjuges e filhos de cidadãos europeus;

Parentes imediatos;

Militares;

Estudantes com visto de estudo e outras condições específicas.

Quais cuidados que é preciso ter ao viajar para o exterior?

Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, ao pensar em viajar em tempos de pandemia mundial, é preciso conferir se o país em questão está recebendo voos brasileiros ou internacionais. Além disso, recomenda ficar atento a situação do destino em relação aos números de casos confirmados da Covid-19

Ao retornar de uma viagem internacional para o Brasil, também é preciso seguir certos protocolos, como a realização do teste PCR negativo feito em menos de 72 horas, e o preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante (DSV). O reforço dos hábitos de higiene e proteção também é importante.

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa

Nova variante encontrada no Brasil

Uma nova variante do Sars-CoV-2 foi encontrada em terras brasileiras. A nova cepa apareceu em Manaus e reinfectou uma paciente de 30 anos. Segundo a Fiocruz do Amazonas, a evolução partiu de uma linhagem que circulava no estado do Amazonas desde abril de 2020, mas uma rápida taxa de mutação foi detectada entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.