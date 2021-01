Negociar reajuste de aluguel: confira dicas práticas

O cenário para quem aluga um imóvel pode ser preocupante. Isso porque o IGP-M, taxa que serve de base para o cálculo de aumento anual, já supera a inflação e apenas em dezembro chegou a 24%. Desse modo, é necessário usar bons argumentos para negociar o reajuste de aluguel. Em uma época de crise econômica eles fazem muito sentido.

Primeiramente, é preciso considerar que boa parte dos brasileiros viu sua renda diminuir no último ano. Em paralelo, donos de imóveis parados que contam com a receita de aluguel também vêm precisando baixar preços para conseguir inquilinos. Um imóvel parado pode significar gastos com manutenção, condomínio e IPTU. Neste contexto, se não houver negociação, pode até ficar mais fácil mudar de imóvel.

Segundo o especialista em mercado imobiliário Rafael Scodelario, a melhor saída é apostar na negociação entre inquilino e proprietário. “Em um cenário de alta, enquanto a renda de boa parte dos brasileiros está em déficit devido a pandemia, inquilino e proprietário devem chegar a um acordo no qual ambos consigam adaptar-se sem o risco de sair no prejuízo”, aponta.

Para negociar o reajuste de aluguel, foque em transparência

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ao negociar o reajuste de aluguel, procure ser transparente com o proprietário. Scodelario explica que ambos devem estar cientes dos motivos por trás da negociação. Ou seja, pode ser desde a inviabilidade do proprietário de abrir mão do reajuste devido aos custos do imóvel ou o comprometimento de boa parte da renda do inquilino para o pagamento do aluguel.

Legalmente, a relação entre ambos é intermediada pela Lei do Inquilinato (Lei 8245/91). Quando o inquilino assina o contrato, já existe a aceitação das possíveis taxas de reajuste. Mas se ele não concordar, também pode rescindir. Dessa forma, é preciso só ver se há multas relacionadas ao cancelamento. E apenas uma negociação direta com o proprietário pode alterar possíveis cláusulas pré combinadas.

Dicas práticas para considerar na conversa

Finalmente, ao negociar o reajuste do aluguel com o proprietário é importante levantar alguns pontos:

Fale sobre a situação econômica do país e o contexto de diminuição de renda dos brasileiros em geral. Inclusive a sua se for o caso. Dê exemplos, se mostre disposto a chegar em um meio termo que seja bom para ambos.

Lembre que o mercado oferece muitas alternativas similares para locação a preços menores. Ou seja, se não houver negociação, pode ficar até mais barato alugar um outro imóvel. Neste caso, o proprietário pode sair perdendo.

Se você for um bom inquilino, lembre ao proprietário algumas questões. Por exemplo, como você tem cuidado bem do imóvel, eventuais benfeitorias, pagamentos em dia, etc.

Por fim, tente convencê-lo de que é melhor ganhar um pouco menos com o reajuste do que ficar sem receber o aluguel. Além disso, ter que pagar condomínio e IPTU até alugar o imóvel de novo. Neste caso, o prejuízo pode ser pior. E, se for o caso, lembre que ele ainda corre o risco de não alugar para um inquilino tão bom pagador quanto você.