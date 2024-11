No SBT? Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje ao vivo (24/11)

O Real Madrid está marcado para enfrentar o CD Leganés hoje, domingo, 24 de novembro de 2024, em uma partida da 14ª rodada da La Liga no Estadio Municipal de Butarque. A partida está programada para começar às 14h30 (horário de Brasília).

Transmissão do jogo do Real Madrid neste domingo

Para os fãs no Brasil, a partida estará disponível para transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium. Nenhuma emissora brasileira exibirá o jogo do Real Madrid x Leganés hoje.

Este encontro marca o retorno do Real Madrid após a pausa internacional. Atualmente, Los Blancos estão buscando capitalizar o recente empate de 2 a 2 do Barcelona contra o Celta Vigo, o que apresenta uma oportunidade de diminuir a diferença no topo da classificação da La Liga.

O Leganés, recém-promovido à La Liga, mostrou resiliência nesta temporada, garantindo três vitórias em casa nas últimas cinco partidas. Sob a orientação do técnico Borja Jiménez, eles estão atualmente em 14º na tabela da liga.

Notícias da equipe

O Real Madrid ficará sem vários jogadores neste domingo. Os zagueiros Dani Carvajal e Éder Militão estão afastados com lesões graves no joelho, enquanto Lucas Vázquez e Rodrygo também estão indisponíveis. Essas ausências podem levar a ajustes táticos, com Federico Valverde potencialmente preenchendo a lateral direita.

Apesar desses desafios, a equipe pode contar com a forma excepcional de Vinícius Júnior, que tem sido fundamental nas últimas partidas, incluindo uma atuação de três gols contra o Osasuna.

LEGANÉS: Dmitrovic; Rosier, González, Nastasic, Hernández; Cisse, Tapia, Roberto López; Juan Cruz, Altimira, Haller.Técnico: Borja Jiménez.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio e Fran García; Camavinga, Modric e Bellingham; Brahim Diaz, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

Próximos jogos do Real Madrid

Após esta partida, o Real Madrid enfrenta um jogo crucial da Liga dos Campeões contra o Liverpool, em Anfield, na quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Este período é importante para a equipe, pois eles disputam competições nacionais e europeias.

A partida de hoje contra o Leganés oferece ao Real Madrid uma oportunidade de ganhar impulso antes de uma agenda desafiadora. Apesar dos contratempos com lesões, a profundidade do time e a forma de jogadores importantes como Vinícius Júnior fornecem otimismo para garantir um resultado positivo. Os fãs estarão ansiosos para ver como o time se adapta e atua neste clássico local.

