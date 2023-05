Qual o salário do Vini Júnior no Real Madrid em 2023

Titular do Real Madrid e principal jogador de ataque, Vinícius Júnior escreveu o seu nome na história do clube espanhol. Com apenas 22 anos, integra a lista de maiores salários do futebol, deixando-o no mais alto patamar. Saiba qual é o valor e todos os detalhes do contrato do brasileiro.

Qual o salário do Vinícius Júnior?

O brasileiro conquistou seu status na equipe do Real Madrid com o gol na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, a cereja do bolo após quatro anos de crescimento contínuo. Com isso, o atacante Vinícius Júnior passou de um salário de 3,2 milhões de euros por ano na temporada 2023 para 10 milhões de euros – mais de 50 milhões de reais por mês.

Além disso, o contrato com o espanhol prevê bônus para bom desempenho e campo e acréscimo por títulos.

A venda do jogador do Flamengo para o Real Madrid foi em 2017 custou 45 milhões de euros para os cofres do clube espanhol, de acordo com o portal Lance. Esta é a maior negociação da história do Rubro-Negro – e a segunda maior do futebol brasileiro. O contrato com o time espanhol é válido até 2027, mas após o jogador sofrer xingamentos racistas em jogo no dia 20 de maio de 2023, o futuro do craque na Europa é incerto.

Vinicius chegou ao Real Madrid com 1,5 milhão de seguidores no Instagram, a rede social que mais utiliza. Hoje tem quase 35 milhões.

Com apenas 22 anos, Vini Junior soma uma taça da Liga dos Campeões, dois Mundiais, dois títulos do Campeonato Espanhol, uma taça da Copa do Rei, uma Supercopa da UEFA e duas da Espanha.

Os 10 maiores salários do futebol mundial em 2023

Vini Junior tem um alto salário, mas o jovem ainda não faz parte da lista dos maiores valores do futebol mundial. A L’Équipe divulgou o ranking atualizado desse ano:

1 – Cristiano Ronaldo (POR/Al-Nassr): 75 milhões de euros/ano

2 – Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain): 72 milhões de euros/ano

3 – Neymar (BRA/Paris Saint-Germain): 44,1 milhões de euros/ano

4 – Lionel Messi (ARG/Paris Saint-Germain): 40,5 milhões de euros/ano

5 – Andrés Iniesta (ESP/Vissel Kobe): 31 milhões de euros/ano

6 – Eden Hazard (BEL/Real Madrid): 27 milhões de euros/ano

7 – Robert Lewandowski (POL/Barcelona): 26 milhões de euros/ano

8 – Sadio Mané (SNG/Bayern de Munique): 24 milhões de euros/ano

9 – Oscar (BRA/Shanghai Port): 24 milhões de euros/ano

10 – Kevin de Bruyne (BEL/Manchester City): 23,4 milhões de euros/ano

