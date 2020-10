Onda de calor prossegue e há alerta para risco de morte pelo Brasil

Alerta emitido pelo órgão federal vale para diversos estados do Centro-Oeste e Sudeste do País. Conheça os riscos da onda de calor para o corpo humano

Várias cidades brasileiras receberam o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) sobre o “grande perigo” que traz a forte onda de calor. O foco da situação está na maior parte do Centro-Oeste, Tocantins e trechos do Sudeste do Brasil.

O que isso significa?

Segundo o órgão, nos próximos dias – sobretudo até sexta-feira, dia 9 – essas localidades registrarão temperaturas em média 5ºC maiores que o habitual para a estação .

O mais preocupante, de acordo com o Inmet, é que a onda de calor traz risco de morte por hipertermia, isto é, um colapso do corpo pela alta temperatura.

Em caso de emergência, o Instituto reforça e recomenda que a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. O órgão deve ser acionado, principalmente, em caso de registros de incêndios e outras catástrofes.

Segundo o Inmet, as regiões que registrarão onda de calor de 5ºC acima da média, por mais de cinco dias consecutivos, são:

Distrito Federal

Goiás

Centro Goiano

Leste Goiano

Sul Goiano

Norte Goiano

Noroeste Goiano

Mato Grosso

Centrossul Mato-Grossense

Nordeste Mato-Grossense

Norte Mato-Grossense

Sudeste Mato-Grossense

Sudoeste Mato-Grossense

Mato Grosso do Sul

Sul e Sudoeste Sul-Mato-Grossense

Pantanal Sul-Mato-Grossense

Centro Norte Sul-Mato-Grossense

Leste Sul-Mato-Grossense

Minas Gerais

Triangulo Mineiro

Alto Paranaiba

São Paulo

Campinas Bauru/Araraquara/Piracicaba

Ribeirão Preto

Araçatuba/São José Do Rio Preto

Presidente Prudente/Marília/Assis

Tocantins

Sudeste Tocantinense

Sul Tocantinense

Oeste Tocantinense

Como se proteger?

A saúde deve ser levada a sério também durante a onda de calor. Com as altas temperaturas, a desidratação pode acontecer de maneira mais rápida.

Vale lembrar que muita sede, olhar de fadiga, dor de cabeça, diarreia e vômitos são alguns dos sintomas que indicam a desidratação .

Antes de procurar socorro médico, não se esqueça da receita do soro caseiro: ferva um pouco de água ou utilize água filtrada, acrescente uma dose rasa de colher de chá de sal e uma dose rasa de colher de sopa de açúcar.

Apesar do alerta para risco de morte por hipertermia, o Inmet acrescenta que, no Brasil, não é comum registro desses casos associados a onda de calor.

Dicas importantes