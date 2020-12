Os Barões da Pisadinha: o tecnobrega que bombou em 2020

Fenômeno no Brasil, o grupo Os Barões da Pisadinha, que existe desde 2015, ‘estourou’ em 2020. Com o ritmo da pisadinha, Rodrigo Barão e Felipe Barão tiveram suas vozes ouvidas milhares de vezes neste ano.

O que é a pisadinha e quando surgiu?

Contagiante, o ritmo começou a ser conhecido no final de 2019, mas “bombou” neste ano. O ritmo é derivado do forró e do tecnobrega e tem a Bahia como berço. Esse sucesso começou no norte e nordeste, mas se espalhou por todo o país.

Um dos primeiros a começar com o ritmo foi o cantor Raí do grupo Saia Rodada, com um dos seus maiores hits ‘Bebe e Vem Me Procurar’, lançado em abril do ano passado.

Quando surgiu o grupo Os Barões da Pisadinha?

Em 2015, o grupo Os Barões da Pisadinha já se apresentava, mas se limitava em realizar pequenos shows em Heliópolis, na Bahia. Porém, foi em 2018 que a dupla Rodrigo Barão e Felipe Barão, um na voz e o outro no teclado, respectivamente, conheceu o empresário Ordiley Katter Valcari.

Antes de irem para o nordeste, o grupo decidiu focar no estado do Tocantins. “Acabamos de estourar no sul do Pará, em Macapá, em Rio Branco, e continuamos”, conta Ordiley ao G1.

Primeiramente, o grupo fazia covers de outros cantores, mas em 2019 isso mudou. Quando assinaram com a gravadora Sony, eles passaram a ter o próprio repertório e continuaram com o ritmo que é a marca registrada do Barões que o Brasil passou a conhecer.

Segundo Junior Vidal, publicitário e gerente de contas do Sua Musica, site de streaming, o que diferenciou o Barões da Pisadinha, foi explorar lugares onde o forró era pouco popular pelo Brasil.

Maiores hits dos Barões da pisadinha

Sucesso nas plataformas digitais, o grupo soma pouco mais de 40 milhões de visualizações no Youtube. Além disso, com ‘Basta Você Me Ligar’, são 220 milhões, feat com o cantor Xand Avião. Outro hit da banda, ‘Recairei’ também alcança quase 200 milhões de plays no Youtube. Já se tratando das lives, em maio, eles tiveram mais de 8 mlhões de visualizações.

Veja o vídeo de ‘Basta Você me Ligar’

https://www.youtube.com/watch?v=k4xGU8xoA6w

Curiosidades:

Apesar do nome, Rodrigo Barão e Felipe Barão não são irmãos.

‘Basta Você Me Ligar’, ganhou uma versão em inglês: ‘All you Gotta do is Call Me’. A canção é interpretada pela canadense Kim Sola, e já tem mais de 3 milhões de views.

Foi com um vídeo viral de Neymar dançando ‘Ta Rocheda’ que o sucesso do grupo se espalhou pelo país.

O grupo ficou entre os 10 mais ouvidos no Spotify este ano. Na ordem: Henrique & Juliano, Gusttavo Lima